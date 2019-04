Nytt lovforslag skal sikre sårbare barn etter skilsmisser

Med utgangspunkt i at åtte av ti barnevernsbarn også er barn av skilte foreldre, anerkjenner det nye lovforslaget at dette er en sårbar gruppe.

– Det er høyt konfliktnivå i mange av familiene, der barnevernet er inne i bildet. Det kommer ofte bekymringsmeldinger både fra mor og far om at barnet ikke har det bra når det bor hos den andre forelderen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Aftenposten.

Blant de nye tiltakene er adgang til å pålegge hjelpetiltak – tvang – i begge hjem uten at mor eller far kan motsette seg tiltaket. I dag må samværsforeldre samtykke. Regjeringen går videre inn for at søsken som har hatt et etablert familieliv med hel-, halv- eller stesøsken før samlivsbrudd, skal beskyttes og få en samværsrett og ha kontakt med hverandre etter omsorgsovertakelse. Barnevernet skal også kunne unnta barns forklaringer foreldrenes innsyn, hvis det kan være til fare eller skade for barna at foreldrene får vite hva de har sagt.

Barneombud Inga Bejer Engh har ikke lest høringsnotatet ennå.

– Jeg forventer at det nye lovforslaget sikrer at det blir gjort en bedre kartlegging av det enkelte barnets behov og utfordringer enn det som gjøres i dag, sier hun.