Nynazister avlyser varslet demonstrasjon under Arendalsuka

Innenriks

Den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) fikk tidligere i år avslag på sin søknad om å delta under den politiske festivalen Arendalsuka, som starter mandag.

Organisasjonens norske leder, Haakon Forwald, svarte på avslaget med å omtale Arendal-ordfører Robert C. Nordli (Ap), som også leder Arendalsukas råd, som folkeforræder, raseblander og folkemordsaktivist.

Forwald ga likevel "et løfte" om at organisasjonen ville dukke opp.

Nå sier DNM-lederen i Norge til Stavanger Aftenblad at det varslede oppmøte i Arendal likevel ikke vil finne sted.

Dukket uanmeldt opp i Kristiansand

Planen var å arrangere torgmøter i Arendal 17. og 18. august. I stedet vil DNM i Norge sende norske medlemmer og aktivister til en demonstrasjon i finske Åbo samme helg. Der skal de protestere mot en finsk domstol som etter henstilling fra politiet la ned forbud mot DNM i landet.

Samtidig: Da DNM i mai varslet at de likevel ville komme til Arendalsuka tross avslaget, minnet Forwald om organisasjonens forrige demonstrasjon i Norge.

– Jeg antar at de fleste husker 29. juli i fjor. Da forsøkte systemet å sette kjepper i hjulene for dette, og det gikk nok ikke slik de hadde tenkt, sa Forwald.

Han siktet til en planlagt demonstrasjon i Fredrikstad, som ble stanset av politiet. Da dukket DNM overraskende opp i Kristianssand, og marsjerte gjennom sentrumsgatene i sørlandsbyen. Politiet grep da ikke inn i frykt for å eskalere situasjonen.

Arendal-ordføreren har fått med seg signalene fra organisasjonen.

– Tror du at de likevel kan dukke opp i Arendal denne uka?

– Uavhengig av de utsagnene de kommer med, så forholder vi oss til de vurderingene og anbefalingene politiet kommer med. Kommer de, så kommer de. Kommer de ikke, så kommer de ikke, sier Nordli til Dagsavisen.

Trussel som tiltar i styrke

I Norge er det høyreekstreme miljøet uorganisert og løst sammensatt, men én gruppe skiller seg ut: Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Ifølge Politiets sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering for 2018, som ble presentert i januar, er denne gruppen nå tydeligere organisert, har en mer tydelig ledelse, og har blitt mer synlig i offentligheten.

Organisasjonen har sitt arnested i Sverige, der den blant annet har representanter i to kommunestyrer. DNMs politiske fløy har også mobilisert foran det kommende Riksdagsvalget i Sverige til høsten.

PST mener at det svenske miljøet fungerer som inspirasjon for det norske. Det norske sikkerhetspolitiet har daglig kontakt med svenske myndigheter om Den nordiske motstandsbevegelsen, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland i januar.

Ikke bekymret

Nordli vil ikke røpe hvilken dialog Arendal kommune og arrangørene av Arendalsuka har med politiet om DNM.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi får anbefalinger knyttet til det vi skal forholde oss til som arrangør - også på et generelt plan. Dette er jo et stort arrangement, et av de største i Norge, så da må vi uansett ha tett og og godt samarbeid med politiet, sier han.

– Har muligheten for at denne organisasjonen skulle komme til Arendalsuka medført ekstra sikkerhetstiltak?

– Nei, vi følger de generelle anbefalingene vi får fra politiet, sier Nordli.

Arendal kommune gikk til anmeldelse av Den nordiske motstandsbevegelsen etter organisasjonens tilbakemelding på avslaget fra Arendalsuka. Nordli sier han ikke kjenner status for saken, som fortsatt ligger hos politiet.

Han understreker at han ikke på noen måte er bekymret for sikkerheten under Arendalsuka, selv om organisasjonen skulle dukke uanmeldt opp.