Mageviruset som herjer blant påsketuristene på Hardangervidda, fortsetter å spre seg.

Torsdag morgen melder DNT at tre nye personer er blitt fraktet ut med symptomer på omgangssyke i løpet av onsdag kveld og torsdag morgen, skriver Bergens Tidende. Tilfellene er registrert på Kjeldebu, Rauhelleren og Mogen.

– Vi tar ingen sjans. Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt, er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Torsdag morgen klokken 09.00 er det totalt 51 påskegjester med symptomer på omgangssyke som er transportert ut fra DNT sine hytter på Hardangervidda i løpet av påsken.

DNT har de siste dagene kommet med en innstendig oppfordring til sine gjester om å passe godt på håndhygienen for å unngå å bli smittet eller smitte andre.

På flere av hyttene er det imidlertid kun vært registrert ett enkelttilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag. (NTB)