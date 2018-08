Ny varslingssak i Vest politidistrikt

Innenriks

– Dette handler om gjengjeldelse, og det som har skjedd, er svært alvorlig og grovt. Han krever at han får tilbake stillingen sin, og at arbeidsgiver for øvrig gjenoppretter den skade som er gjort, sier mannens advokat Birthe Eriksen til VG.

Politibetjenten varslet 9. november i fjor om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende etterforskning av grove menneskehandelssaker. Over nyttår dro han til Afrika på et humanitært oppdrag i tre måneder.

Under oppholdet fikk han en epost av sjefen, politimester Kaare Songstad, om at han ville bli flyttet til en annen avdeling. Her viste Songstad til at politimannen har vært vanskelig å jobbe med, og at det var blitt påpekt behov for faglige og holdningsmessige endringer hos mannen. Politimesteren hevder også at mannen ikke har vist vilje eller evne til å innrette seg etter de prioriteringene som er gitt i lov og instruks, og i minst ett tilfelle har han brutt reglene for informantbehandling. Det skriver VG.

Eriksen mener på vegne av sin klient at politimannen har blitt utsatt for en systematisk gjengjeldelsesprosess gjennom blant annet personvernbrudd, karakterdrap og marginalisering.

– En stevning kan bare unngås om han får tilbake jobben, sier hun.

Politimannen har sendt varsel til Politidirektoratet om saken, som sier de snart vil gå gjennom den.

Dette er den fjerde varslingssaken om dårlige eller alvorlige forhold i Vest politidistrikt de siste årene. (NTB)