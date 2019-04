Presidentskapet har avgjort at privatreiser ikke lenger skal dekkes av Stortinget. Endringen kommer dagen etter at enda en stortingsrepresentant er avslørt for feilaktige reiseregninger.

– Reiser som dekkes av Stortinget skal i hovedsak være en tjenestereise. Dersom tjenestereisen blir kombinert med en privatreise, må stortingsrepresentanten redegjøre for det, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Dagsavisen.

Skjerpingen er den andre på kort tid. Presidentskapet strammet inn regelverket for de folkevalgtes dokumentasjon av reisene sine fra 1. januar i år.

– Nå beslutter vi også at vi vil offentliggjøre alle delegasjonsreiser- og komitereiser på Stortingets hjemmesider. Det innebærer at reisens formål og kostnad skal være åpent ut for allmenheten, sier Trøen.

I tillegg vil presidentskapet at det skal gjøres ytterligere innstramminger på ordningen med pendlerdiett.

– Det vil innebære at en ikke kan kreve pendlerdiett når man bor i pendlerleiligheten i Oslo, sier stortingspresidenten.

– Må rydde opp

I går ble det kjent at stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal, trekker seg midlertidig fra en rekke verv etter å innrømmet å ha levert inn reiseregninger til Stortinget for reiser hun ikke har vært på. Det er en beslutning partileder Jonas Gahr Støre kaller klok.

– I en tid der mange allerede opplever at de ikke blir hørt av politikerne som skal representere dem, er dette ekstra alvorlig, sier Støre til Dagsavisen.

Det er Aftenposten som avdekket saken. Stortingsrepresentanten fra Rogaland har altså fått refusjon for over 60.000 kroner for reiser hun ikke har foretatt. Tidligere har avisen avdekket at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari leverte fiktive reiseregninger til Stortinget. Keshvari er nå siktet for grovt bedrageri og etterforskes av Oslo politidistrikt.

Disse sakene svekker tilliten ikke bare til den enkelte, men til alle folkevalgte, mener Støre.

– Det er avgjørende at både de representantene det gjelder, og Stortinget som helhet, viser oppriktig vilje til å rydde opp en gang for alle, sier Ap-lederen.

Attestering

I tillegg til avsløringene knyttet til Liadal og Keshvari har Aftenposten tatt en stikkprøve i 47 reiseregninger fra Stortinget. Den viste at i elleve tilfeller ba våre folkevalgte om få tilbake mer enn de hadde krav på.

Skjerpelsen som trådte i kraft i januar gjør at representantene må oppgi dokumentasjon på invitasjon og møtebekreftelse for å få godkjent en reise.

Det var ikke nok, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som leverte en forslag om ytterligere innskjerpinger i midten av januar. Det er i innstillingen til dette forslaget fra Rødt at presidentskapet nå går inn for å stramme inn.

Helt nødvendig, ifølge Moxnes:

– Her ser vi at stortingsrepresentanter med millionlønn og en rekke frynsegoder tusker til seg flere titusener kroner, sier han til Dagsavisen.

Rødts forslag innebærer at partiene må attestere representantens reiser, slik at representanten står til ansvar overfor egen partigruppe, og ikke bare Stortingets administrasjon. Dette går ikke presidentskapet inn for. Men Rødt for gjennomslag for forslaget om at representantene må oppgi om tjenestereiser kombineres med private formål. Rødt kan også innkassere en delseier for forslaget om at de folkevalgte må oppgi informasjon om reisene sine på stortinget.no når alle komitéreiser nå foreslås offentliggjort av presidentskapet.

– Dette gir oss til sammen mer kontroll og mer åpenhet, begrunner Moxnes forslagene.

Også parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan mener det er behov for at utleggene attesteres.

– Systemet har til nå vært basert på tillit, men disse sakene viser at vi må endre systemet. Jeg mener derfor noen på attestere på reisene, sier Grøvan.

–Vil ikke hindre misbruk

Det er ikke Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad enig i.

– Å innføre attestasjon fra gruppeleder er ikke noe godt egnet tiltak. De parlamentariske lederne er ikke representantenes overordnende, sier Arnstad.

Hun mener en endring av reglene i seg neppe vil hindre misbruk, men mener hyppigere kontroller av innleverte reiseregninger er et fornuftig tiltak.

– Kontrollene må gjerne skje av ansatte knyttet til reiseregningsseksjonen, sier hun.