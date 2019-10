Rapporten konkluderer med at det er mulig at gravide som snuser, øker risikoen for dødfødsel, keisersnitt, at den nyfødte har redusert kroppsvekst, får kortvarig pustestans, leppe- eller ganedefekter, og har økt mengde nedbrytningsprodukter av nikotin i urinen.

Knappe 20 prosent av norske menn og litt over 5 prosent av norske kvinner bruker snus daglig. Snusbruken i Norge har økt de siste tiårene, særlig blant unge voksne, og spesielt blant unge kvinner.

Rapport

Rapporten konkluderer også med at det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for kreft i spiserøret og bukspyttkjertelen, øker risikoen for diabetes type 2, og risikoen for å dø etter et hjerteinfarkt eller hjerneslag, samt høyner risikoen for metabolsk syndrom og høyt blodtrykk.

Snusrapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Den er basert gjennomgang av forskning på mennesker som bruker, snus sammenlignet med mennesker som ikke bruker snus, og flere andre typer studier. (NTB)