Ny meningsmåling: Rent flertall for regjeringen

Innenriks

Av ANB

Det viser januarmålingen Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Høyre er for tiden Norges suverent største parti, og ligger nå 9,3 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet, 30,1 mot 20,8.

– Dette har vært en periode som har vært preget av vanskelige saker for både Arbeiderpartiet og Høyre. Det virker som det er Arbeiderpartiet som har måttet ta smellen for det. Jeg regner med at ting vil normalisere seg litt etter hvert, og at tallene vil gå opp og ned framover, sier parlamentarisk leder for Høyre, Trond Helleland, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Peker på Erna

De tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre får i denne målingen rent flertall med 88 mandater. Helleland peker på at regjeringsforhandlingene på Jeløya gikk ganske smertefritt, og mener målingen er et tegn på at utvidelsen i regjeringen blir godt mottatt.

– Jeg tror dette er en tillitserklæring til Erna Solberg som landets leder. Hun har vært stødig i forhandlingene og dratt i land et resultat mange trodde var umulig å få til. Folk liker handlekraftige og sterke ledere som Erna, sier Helleland.

Arbeiderpartiet måles til 20,8, som er den dårligste målingen partiet har fått siden Opinion begynte å gjøre målinger for ANB i januar 2007. Nestleder Hadia Tajik sier til ANB at det ikke er en oppslutning Ap er fornøyde med.

– Det har vært en krevende periode for Arbeiderpartiet, og vi har en stor jobb å gjøre for å få fram våre politiske svar på utfordringene Norge står overfor, sier Tajik.

Vanskelig situasjon

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, peker på Giske-saken for å forklare Arbeiderpartiets voldsomme fall.

– Arbeiderpartiet har vært i en vanskelig situasjon helt siden valget. Først gjorde de et dårlig valg, som de måtte forklare og diskutere etterpå. Så kom Giske saken på toppen. Arbeiderpartiet har ikke drevet med det et parti skal drive med, nemlig å snakke om politikk. Det er selvsagt skadelig, sier han.

Men også Høyre og Frp har hatt vanskelige trakasseringssaker på bordet i Tonning Riise- og Leirstein-sakene. Helleland i Høyre tror håndteringen av sakene har mye å si.

– Folk ser at det er vanskelige saker. Men jeg vil gjerne gi honnør til Unge Høyre og generalsekretæren vår for å ha håndtert en vanskelig sak på best mulig måte for de som er berørt og varslerne i saken. Jeg tror ærligheten og åpenheten, der man også har innrømmet feil, nok ikke har slått negativt ut, sier han.

Mobilisering

En liten opptur for Arbeiderpartiet er at selv om de mister velgere til Høyre, setter de fleste tapte velgerne seg på gjerdet. For et år siden hadde Ap 11,3 prosent av tidligere velgere på gjerdet. I dag er det samme tallet 19,1.

– Det er selvsagt gode nyheter for Ap. De har muligheten til å mobilisere velgerne på nytt når de igjen kommer i gang med å være et aktivt politisk parti, og ikke bare må håndtere interne problemer, sier Bergh.

Fakta om målingen

Opinions meningsmåling for januar er basert på 968 intervjuer foretatt 9.–15. januar. 72 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1–3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene (endring fra desember i parentes):

Ap 20,8 (- 5,9)

Høyre 30,1 (+ 4,3)

Frp 14,5 (- 0,4)

KrF 4,6 (+ 0,7)

Sp 10,8 (- 0,6)

SV 7,3 (+ 1,3)

Venstre 4,5 (+ 1,1)

Rødt 3,0 (+ 0,5)

MDG 3,0 (- 1,4)

Andre 1,2 (+ 0,4).

(ANB)