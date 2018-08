Innenriks

Freiberg har tidligere vært ordfører i Hadsel kommune i Vesterålen og har markert seg som en tilhenger av oljevirksomhet i nord.

– Denne perioden kommer det ikke til å bli konsekvensutredning, for det er avklart, konstaterer han med henvisning til regjeringsplattformen. Der fikk Venstre gjennomslag for å frede områdene Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Men jeg tror Nordland VI og VII, altså Lofoten og Vesterålen, kommer til å være et tema i framtiden. Den debatten er ikke over, lover han.

Klimaskeptiker?

Freiberg har sittet ett år på Stortinget, men har tidligere vært statssekretær i departementet han nå skal styre over. Fredag fikk han overrakt nøkkelen til sitt nye kontor av avtroppende olje- og energiminister Terje Søviknes, i nærvær av journalister og fotografer.

Da ble Freiberg også konfrontert med uttalelser han har gitt tidligere, som at han skal ha vist til motstandere av oljeutvinning i Vesterålen og Senja som klimaromantikere, og at han er usikker på at klimaendringene er menneskeskapte. Nå sier han det slik:

– Det er menneskeskapte klimautfordringer som vi er nødt til å håndtere.

Hjem til taco

Sammen med lykkønskningene pekte Søviknes på hva han mente etterfølgeren bør være mest opptatt av, forskning og teknologiutvikling.

– Det er det som skal bringe oss framover, minnet han om, før han satte seg på flyet hjem til familien i Os og tilbake til jobben som ordfører.

– Jeg er veldig glad for at jeg skal reise hjem til ungene i kveld og vi skal gå i gang med fredagstacoen. Det kommer til å bli kjekt, jeg vet at de gleder seg. Jeg kjenner at det er en riktig beslutning, selv om den var tung å ta, sa Søviknes.

Han avviser imidlertid at han sier takk og farvel til politikk på nasjonalt plan, og viser til at han beholder sentrale posisjoner i Fremskrittspartiet

– Jeg sitter fortsatt i sentralstyret og i partiets lokalpolitiske utvalg. Jeg skal gjøre en jobb for partiet på nasjonalt plan ved å reise rundt, drive skolering og motivering og skape entusiasme fram mot kommunevalget neste år, sier han til NTB.

Kilder i Frp har overfor NTB påpekt at partiet trenger han i «utstillingsvinduet» han har skapt i Os, og at det også er håp om at han kan kapre fylkesordførervervet i Vestland. Partiet har i dag ingen fylkesordførere.

Belastende sak

Samme uke som Søviknes går av, ble det også kjent at den 18 år gamle etterforskningen av voldtektsanklagene mot ham er begjært gjenopptatt. Søviknes sier dette overhodet ikke har hatt noen innvirkning på beslutningen om å gå av etter knapt to år i regjering.

– Det er ene og alene knyttet til at jeg trenger mer tid med familien og barna og følge dem i hverdagen, ikke bare være helgepappa annenhver helg, sier han.

Han vedgår imidlertid at saken er en belastning.

– Jeg har vært tydelig på at det som skjedde i 2000 ikke skulle skjedd. Det var mitt ansvar å forhindre det, men jeg har prøvd å gå videre, sier han.

Han viser til at statsadvokatembetet i Vestfold, Telemark og Buskerud i juni avviste en gjenopptakelse. (NTB)