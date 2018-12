Av Aslak Bodahl, ANB

Det viser partibarometeret for desember som Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Jeg håper velgerne har fått med seg at vi i statsbudsjettet har fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten, ved siden av å bevilge rekordstore beløp til bedre veier og mer penger til flere og bedre sykehjemsplasser, sier partileder Siv Jensen til ANB.

Uenig med regjeringen

Resultatet er bunnsolid for Frp, som i november hadde størst tilbakegang av alle partiene på tilsvarende måling. Nå, derimot, er framgangen på hele 3,8 prosentpoeng – fra 10,8 prosent til en oppslutning på 14,6 prosent. Det er 1,8 prosentpoeng høyere enn snittet fra august til desember. Frp kaprer flest velgere fra regjeringspartner Høyre.

– Det er virkelig hyggelig at vi går fram på denne målingen, påpeker Frp-lederen.

Det er ikke lenge siden at Frp erklærte seg uenig i regjeringens tilslutning til FNs migrasjonsplattform. Denne målingen er i sin helhet tatt opp etter at partiet tok en slags dissens på beslutningen i regjeringen. For Frp-lederen er det avgjørende at innvandringspolitikken styres fra Norge.

– Mange er opptatt av en streng innvandringspolitikk, og sier seg derfor enig med oss om å si nei til FNs migrasjonsplattform. Det er usikkert hvilket press vi utsetter Norge for ved å slutte oss til denne plattformen, mener hun.

Stort fall

Mens målingen er hyggelig lesning for Frp, er den tilsvarende kjedelig for regjeringspartner Høyre. Partiets fall på 3,3 prosentpoeng høres dramatisk ut – fra 26,2 prosent i november til 22,9 prosent i desember. Målingen er Høyres laveste nivå siden mai 2017. Partiet mister flest velgere til Senterpartiet.

– Målinger går opp og ned, men Høyres strategi er den samme. Vi skal gi politiske svar på de store utfordringene Norge står overfor. Vi skal også minne velgerne på at ledigheten er den laveste på ti år, at elevene lærer mer i skolen og at det bygges ut vei og bane som det aldri har vært gjort tidligere, sier Svein Harberg, parlamentarisk nestleder i Høyre.

– Vi merker oss også at Ap-leder Jonas Gahr Støres alternativ til den sittende Solberg-regjeringen, er avhengig av et tett samarbeid med venstreradikale Rødt, understreker Harberg.

Rødt har for øvrig vært over sperregrensen på 9 av 11 ANB-målinger i år.

For høyt og lavt

For valgekspert Bernt Aardal er verken Høyres tilbakegang eller Frps kraftige framgang veldig oppsiktsvekkende. Ifølge ham er målingen mer en justering enn et tydelig mønster. Ingen av hovedblokkene har flertall.

– Resultatet viser at Frp og Høyre lå for høyt og lavt på forrige måling. Snittet for Frp og Høyre i desember er på henholdsvis 13,2 og 24,7 prosent, påpeker valgeksperten overfor ANB.

I en ikke altfor intens politisk periode er det mest interessant for ham at oppslutningen for KrF, som med 3,4 prosent nok en gang befinner seg under sperregrensen, ikke har endret seg vesentlig.

– Det samme gjelder for så vidt Venstre, men KrF topper statistikken når det gjelder flest usikre velgere, sier Aardal, og legger til at nivået for Rødt – 5,1 prosent – er «interessant».

– Tar vi hensyn til feilmarginen, er partiet like stort som SV og ville ha fått til sammen ni mandater. De rødgrønne er avhengige av nettopp Rødt for å få flertall på denne målingen (80+9 = 89 mandater), poengterer han.

Målingen ble gjennomført i tidsrommet 4.-10. desember. 946 personer er spurt hva de vil stemme dersom det var stortingsvalg i morgen, og 73 prosent har avgitt partipreferanse . (ANB)

Ap 27,1 prosent (-1,1)

Høyre 22,9 prosent (-3,3)

Frp 14,6 prosent (+3,8)

Sp 11,9 prosent (0,0)

SV 5,8 prosent (-0,1)

V 4,4 prosent (+0,7)

KrF 3,4 prosent (-0,4)

MDG 3,6 prosent (+0,4)

Rødt 5,1 prosent (+0,1)

Andre 1,1 prosent (0,0)