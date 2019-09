Se målingen nederst i saken

Høyre har hatt en svak valgkamp og får merke misnøyen med politikken sin i Distrikts-Norge. Mange av Erna Solbergs tidligere velgere har byttet til Senterpartiet.

Ved valget for fire år siden fikk Høyre en oppslutning på 23,2 prosent. På kommunevalgmålingen som Opinion nå har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB, taper statsministerens parti kraftig terreng og havner på 17,6 prosent.

Velgerne flyr, flest til Senterpartiet. Men også til gruppen hjemmesittere og de som sitter på gjerdet.

Høyre har nå de minst lojale velgerne, viser bakgrunnstallene.

Arne Strand: Erna og Siv i fritt fall

Slitasje

– Det ser ikke ut til at Høyre ligger an til å gjøre noe godt valg. De har virkelig tapt velgere, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han mener Høyre begynner å oppleve en form for regjeringsslitasje.

– Partiet har ikke kunnet vise seg fram fra sin beste side i valgkampen. Det har handlet mye om saker som ikke har vært Høyres kjernesaker eller heldige for regjeringen. Blant annet klima og miljø, samt bompenger. I tillegg ser det ut til at distriktsopprøret som har rammet Arbeiderpartiet også har slått inn hos Høyre, mener Johannes Bergh.

– Senterpartiet har mobilisert. MDG har også dratt nytte av klimasaken, legger han til.

Knapp kommentar

Statsminister Erna Solberg forberedte seg til partilederdebatt fredag, og var ikke tilgjengelig for kommentar. Nestleder Bent Høie kommenterer målingen på denne måten:

– Målingene spriker, men de viser at det er viktig med et sterkt Høyre for å skape forutsigbar og god styring. Høyre vil ha mer kunnskap i skolen, kvalitet og valgfrihet i omsorgen, ren luft og JA-kommuner som bidrar til å skape trygge jobber, heter det i en e-post fra ham.

– Alternativet i mange kommuner er en venstreside med et sterkt SV, MDG og Rødt. Det gir mindre valgfrihet i barnehage, skole og omsorg, samt økt eiendomsskatt og bompenger. De som vil ha politikere som ser framover og finner gode løsninger på folks hverdagsproblemer må stemme Høyre, er kommentaren til Høie.

Arbeiderpartiet ligger også på et mye lavere nivå enn ved valget for fire år siden, da partiet fikk 33 prosent.

Det er blitt til 24,9 på målingen før mandagens valg.

Hver tiende velger som stemte på partiet da, svarer nå at de vil stemme på Senterpartiet.

Nestleder Bjørnar Skjæran innrømmer at målingen ikke er på det nivået man ønsker.

Sosial dumping

– Men vi har notert en framgang på de siste målingene og det er en god inspirasjon til den siste innspurten. Samtidig ser vi at regjeringspartiene sliter på målingene. Høyre og Frp ligger til sammen omtrent på vårt nivå, med gode grunner, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

– Valgkampen har vært overskygget av interne stridigheter mellom regjeringspartiene, noe som har skygget over det som burde vært en lokal valgkamp, legger han til.

– For oss handler innspurten om kampen mot sosial dumping, at folk skal ha faste, hele stillinger og med et ekstra fokus på en eldreomsorg i regi av fellesskapet. Vi skal være ordførerpartiet også etter valget. Vi trenger så mange ordførere som mulig som kan stå opp mot høyrepolitikken til regjeringen, sier Ap-nestlederen.

Johannes Bergh mener det utpeker seg en langsiktig trend blant de rødgrønne.

– Arbeiderpartiet går tilbake, men de som forlater partiet holder seg blant de rødgrønne. Særlig tydelig er dette i Nord-Norge og Innlandet, hvor Ap historisk og tradisjonelt har stått sterkt. Det startet for to år siden, men har bare styrket seg. Spesielt Senterpartiet drar nytte av det, mener Johannes Bergh.

Brakvalg for Sp

Senterpartiets går mot et brakvalg. Partiet er nært å doble oppslutningen fra kommunevalget for fire år siden.

– Målingene har vært stabilt bra over tid. Det er en veldig positiv stemning ute, merker jeg, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Han har for eksempel forsynt seg godt av velgere fra sitt rødgrønne samarbeidsparti, Ap, og tar nå en god jafs av Erna Solbergs velgerskare.

– Vi kan bare si hva vi mener. Vi har stått mye alene i Stortinget, som for eksempel politireformen. Vi vil ha et politi som er nært folk. Heldigvis har andre partier nå også blitt urolige. Men generelt har vi vært det tydeligste partiet i opposisjonen, mener Trygve Slagsvold Vedum, som kan få en kraftig vekst av antall ordførere fra partiet sitt etter valget.

Fremskrittspartiet ser ikke ut til å få noen effekt av bompengeforliket, og sliter et stykke under 10-tallet. MDG er omtrent like store som Frp med sine 7 prosent. Venstre og KrF kan se litt lysere på det – og er så vidt over sperregrensa på fire prosent. SV ligger stabilt rundt samme resultat som MDG. Rødt fortsetter med målinger over sperregrensa. Mens partiet Nei til mer bompenger sliter med å bli store på nasjonalt nivå. På denne målingen ender de på 3,1 prosent.

Kommunemålingen

Partiene har følgende oppslutning på Opinions kommunevalgmåling (med gjennomsnittet på Poll of Polls for fire uker siden i parentes):



Arbeiderpartiet: 24,9 (- 0,3)

SV: 7,1 (0,8)

Rødt: 4,5 (0,8)

Senterpartiet: 14,7 (0,7)

KrF: 4,0 (0,4)

Venstre: 4,1 (0,5)

MDG: 7,0 (1,3)

Høyre: 17,6 (- 4,4)

Frp: 7,7 (- 0,2)

Andre (inkl bompengepartiet): 8,3 (-1,4)



Datainnsamlingen er gjennomført 2. – 5. september. Partibarometeret er basert på 948 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. 77 prosent (n=728) har avgitt svar om partipreferanse. Feilmarginen ligger mellom 1,3 og 3,1 prosent.

