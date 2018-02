Innenriks

Av Stian Fyen og Aslak Bodahl

Arbeiderpartiet holder seg fortsatt på et katastrofalt lavt nivå på februarmålingen Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Med en oppslutning på 21,4 prosent hadde partiet mistet ti stortingsrepresentanter om det var valg i dag. Én av fire som stemte Ap ved valget i fjor høst har nå satt seg på gjerdet, viser bakgrunnstallene.

Innvandring

De dårlige tallene kommer i kjølvannet av at partiet har strammet inn retorikken i asyl- og innvandringspolitikken betraktelig. Både partileder Jonas Gahr Støre og innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani har kommet med en rekke kontroversielle utspill de siste ukene, blant annet flere angrep på Frp.

Men det ser ut til at resultatet har blitt positivt for Frp, som går fram med 1,4 prosentpoeng.

– Frps framgang er innenfor feilmarginen, så det er for tidlig å konkludere, men tidligere har situasjonen ofte vært at når det er mye snakk om innvandringspolitikk, er det Frp som tjener på det, ikke Arbeiderpartiet eller andre partier. Det er nok en risikabel strategi for Ap å fokusere for mye på innvandring, selv om det også er forståelig at de gjør det. Asyl og innvandring er en viktig sak for mange velgere, sier valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, til ANB.

Fornøyd Jensen

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke tror velgerne tror på at Ap skal føre en tøffere innvandrings- og asylpolitikk.

– Støre ledet selv et utvalg i Ap for noen år siden som skulle framstå tøffere på innvandringsfeltet. Det ble ikke noe av, og nå prøver de på nytt igjen. Men dette har velgerne sett før, sier Jensen.

I likhet med Arbeiderpartiet og Høyre har Frp også opplevd flere #metoo saker som har skapt mye støy rundt partiet. Likevel har Frp holdt seg stabilt rundt 15-tallet i flere år, og ser ikke ut til å falle.

– De som har ansvaret for den type saker, må også ta konsekvensene. Partiene har en viktig rolle ved å ha godt regelverk og rutiner for å håndtere sakene, men jeg tror velgerne er mest opptatt av å få gjennomslag politisk, sier Jensen.

Mister til gjerdet

Dersom målingen ville blitt valgresultatet, hadde de borgerlige sikret seg knappest mulig flertall med 85 mandater. Dette til tross for at både Venstre og KrF havner under sperregrensa, og både Rødt og MDG karrer seg opp på fire blank.

Valgforsker Johannes Bergh sier det illustrerer den gunstige situasjonen regjeringspartiene er i om dagen. Samtidig er ikke situasjonen helt bekmørk for Ap.

– Venstre og KrF ser ikke ut til å ha tjent på Aps fall. Ap mister mange velgere til hjemmesittergruppa. Det er en situasjon som er mer gunstig enn om de hadde mistet velgere til andre partier. Ap kan vinne velgerne tilbake hvis de begynner å snakke mer om politikk og mindre om skandaler, sier Bergh.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik skriver i en SMS til ANB at resultatet ikke er godt nok.

– Dette er tall vi ikke er fornøyde med. Framover vil vi jobbe med å utvikle ny politikk for å skape flere arbeidsplasser, et trygt og godt arbeidsliv for oss alle og rettferdig fordeling, sier Tajik.

Katastrofe for KrF

Samtidig som KrF internt diskuterer om de skal stå utenfor eller bli med i regjering, gjør partiet nok en elendig måling og ender under sperregrensen med 3,6 prosents oppslutning, en tilbakegang på ett prosentpoeng fra januarmålingen til Opinion. Fallet betyr at partiets stortingsgruppe ville ha krympet fra åtte til tre mandater.

Stadig flere av KrFs velgere setter seg på gjerdet. Partiet taper også velgere til Høyre og Frp. Nestleder Olaug Bollestad i KrF er ikke fornøyd med målingen, men mener partiet har «alle muligheter framover».

– Vi skal bruke hver dag til å kjempe for barna, familiene, menneskeverdet og de som trenger det mest. Vi må vise velgerne hvor viktig KrF er for saker som angår folk i hverdagen, sier hun til ANB.

(ANB)