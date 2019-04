– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft, understreker vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar hensyn til miljø- og samfunnsvirkninger, sier han.

– Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høyfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft, sier Lund.

Ikke kontaktet kommunene

Han sier NVE ikke har vært i kontakt med de berørte kommunene.

– Det blir politiske myndigheters oppgave å ta dette videre. Og de skal nå sende forslaget på høring, sier Lund til NTB.

Han sier forutsetningene for vindkraft i Norge er gode.

– Det er rundt 30 prosent mer produktivitet i norsk vindkraft i snitt enn for eksempel i Tyskland og Danmark, sier han.

Den nasjonale rammen for vindkraft skal ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker NVE.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Få områder i Nord-Norge

NVE startet med 43 analyseområder og har landet på 13 områder som de mener er de mest egnede. Oslo, Akershus , Oppland og Troms er de eneste fylkene hvor det ikke er pekt ut områder. NVE har imidlertid pekt ut få områder i Nord-Norge.

I Finnmark er det kun ett område som NVE mener er egnet, ved Porsangerhalvøya. I Troms har ikke NVE pekt ut noen områder, mens det i Nordland er ett område helt sør i fylket mot grensen til Trøndelag.

Det ble klart på fremleggingen av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nasjonale ramme for vindkraft på land mandag formiddag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) var til stede under framlegginga.

Les også: Gikk løs på kongeparets bil

Økende debatt

– Vi ser en økende interesse for vindkraft i Norge i takt med at vindkraft begynner å bli lønnsomt. Med dette følger en økende debatt som reflekterer interesser og sterkt engasjement. Det tar jeg på største alvor i utviklingen av vindkraftpolitikken vår, sier Freiberg.

Han understreker at miljø- og samfunnsinteresser skal ivaretas.

– Utbygging av lønnsom vindkraft skaper verdier, inntekt og arbeidsplasser, men har også negative virkninger for miljø, landskap, friluftsliv, reindrift, lokalbefolkning. Det er derfor viktig å unngå de mest sårbare områdene, sa Freiberg.

Områder vurdert som mest egnet for vindkraft

NVE peker i sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.

* Vest-Finnmark: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger

* Namdal: Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer og Snåsa

* Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal

* Indre Sør-Trøndelag: Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen

* Sunnmøre og Nordfjord: Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Volda, Vanylven, Selje, Vågsøy og Eid

* Sunnfjord og Sogn: Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Høyanger

* Nordhordland og Gulen: Gulen, Høyanger, Masfjorden og Lindås

* Sunnhordland og Haugalandet: Tysnes, Fitjar, Stord, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Tysvær og Bokn

* Vest-Agder og Rogaland: Sirdal, Gjesdal, Bjerkreim, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Kvinesdal, Lund, Hægebostad, Marnardal, Songdalen, Vennesla, Flekkefjord, Lyngdal, Lindesnes, Farsund og Mandal

* Aust-Agder: Fyresdal, Nissedal, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Iveland, Arendal, Grimstad og Kristiansand

* Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold: Kongsberg, Sauherad, Skien, Siljan, Larvik, Re og Sandefjord

* Østfold: Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg og Halden

* Nordre Hedmark: Tolga, Os, Tynset, Engerdal og Rendalen

Kilde: NVE