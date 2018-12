Nå handler det om Trafikkpakke 2: Nord, som omfatter Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen.

Fristen for å komme med tilbud til Jernbanedirektoratet, utløp mandag.

– Jeg håper på NSB denne gang, sier lokfører Terje Granli, som Dagsavisen treffer på Oslo S, rett før avgang for toget til Trondheim klokka 14.02.

– Hvorfor det?

– Jeg synes det er synd at de skal dele opp jernbanen. NSB er jo flinke til å få folk både hit og dit, og det blir mindre fleksibilitet når togmateriellet i og med togkonkurransene ikke kan brukes overalt, svarer Granli med 35 års fartstid som lokfører.

– Hva synes du om at Go-Ahead vant den første togkonkurransen?

– Jeg trodde ikke NSB ville vinne. Da ville de ikke ha lagt ut disse strekningene på anbud.

– Kanskje de reisende vil oppdage at NSB ikke er så verst likevel, legger han til, og håper på et annet utfall for Trafikkpakke 2: Nord.

Bekrefter tilbud

– NSB bekrefter at vi leverer tilbud på pakke 2 Nord, opplyser Gina Scholz, kommunikasjonssjef NSB Persontog, til Dagsavisen.

Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge, følger opp.

– Vi kan bekrefte at vi i dag har sendt inn vårt tilbud på pakke 2 Nord, sier hun.

Verken Scholz eller Nesteby vil svare på flere spørsmål om trafikkpakken.

I den første togkonkurransen, Trafikkpakke 1: Sør, som omfatter Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jær- banen, kom både norske NSB og svenske SJ til kort for britiske Go-Ahead. Ifølge Jernbanedirektoratet ble prisen utslagsgivende, etter som Go-Ahead kunne tilby en pris som lå 21 prosent under nærmeste konkurrent.

– Kommenterer aldri

Hva Go-Ahead eventuelt kan varte opp med når det gjelder tog lenger nord i Norge, er så langt uklart.

– Vi kommenterer aldri våre tilbud.

Slik svarer kommunikasjonsdirektør Ulrika Mebius på Dagsavisens spørsmål om Go-Ahead også vil være med å kjempe om kontrakten for Trafikkpakke 2: Nord.

For kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i Flytoget, er det derimot ikke noe problem å kommentere saken.

– Flytoget har ikke levert tilbud på trafikkpakke 2. Etter en helhetsvurdering valgte vi å ikke delta i denne konkurransen, hovedsakelig fordi denne trafikkpakken er for langt unna vår kjernevirksomhet og det vi er gode på i dag, sier Fottland.

Flytoget valgte også å ikke være med i konkurransen om Trafikkpakke 1: Sør.

– Vi har vært med i hele prosessen, med intensjon om å delta. Men etter en helhetsvurdering er vi kommet til at å kjøre tog her ikke gir store synergieffekter for det vi driver med i dag, uttalte administrerende direktør Philipp Engedal til Aftenposten i mars, om dette.

Hvilke andre selskaper som har eller ikke har levert tilbud på kontrakten om Trafikkpakke 2: Nord, er uklart.

– Dette kan vi ikke kommentere, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal.

– Bare så jeg er sikker på at jeg har forstått deg riktig: Du har ingen kommentar til om dere har levert et tilbud eller ikke?

– Du har forstått meg riktig, bekrefter Fadnes.

– Følger samme praksis

Jernbanedirektoratet vil heller ikke lette på sløret.

– De som er prekvalifisert for pakke 1 er også prekvalifisert for pakke 2. Men vi følger samme praksis som ved pakke 1, det vil si at vi av hensyn til konkurransen ikke oppgir hvem eller hvor mange som har levert inn tilbud, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland.

Det som så langt har lekket ut om hvilke selskaper som har søkt om å bli prekvalifisert, slik at de kan motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta i togkonkurransene, er at listen også omfatter Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis og muligens også svenske Nobina.

Keolis er allerede inne i Norge i og med at selskapet står for driften av Bybanen i Bergen. Nobina har lenge kjørt både rutebusser og skolebusser i Norge.

For flere av disse selskapene kan kontrakten om Trafikkpakke 2: Nord muligens bli betraktet som mindre interessant enn Trafikkpakke 1: Sør.

– Ut fra mer kompleksitet med kombinasjon av elektriske og dieseldrevne banestrekninger, samt grisgrendte strøk og generelt svakt trafikkgrunnlag, kan NSB muligens vinne Trafikkpakke 2: Nord, uttalte forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund, til Dagsavisen 25. oktober.

Konkurranse fra fly

De som vil presse NSB av skinnene til egen fordel, må også ta i betraktning sterk konkurranse fra fly, og til dels også fra buss. Av Jernbanedirektoratets informasjon om Dovrebanen, som altså er del av Trafikkpakke 2: Nord, er det 29 daglige flyavganger mellom Trondheim og Oslo, og ekspressbusser på samme strekning både fredager og søndager.

Til sammenligning er det 26 ukentlige togavganger på Dovrebanen.

Etter forsinkelser er det nå meningen at kontrakten for Trafikkpakke 2: Nord skal signeres «sommeren 2019», ifølge Jernbanedirektoratet. Trafikkstart er planlagt i juni 2020.

Trafikkpakke 2: Nord

Her er oversikten over strekningene som omfattes av Trafikkpakke 2: Nord, hvor lange de er og hvor mange avganger som kjøres på hver strekning hver uke.

Dovrebanen: 549 km, 26 ukentlige avganger.

Raumabanen: 115 km, 25 ukentlige avganger.

Rørosbanen: 382 km, 43 ukentlige avganger.

Trønderbanen: 164 km, 163 ukentlige avganger.

Meråkerbanen: 71 km, 14 ukentlige avganger.

Nordlandsbanen: 726 km, 32 ukentlige avganger.

Saltenpendelen: 81 km, 37 ukentlige avganger.