NRK: PST etterforsker nytt brev

Ifølge NRK er brevet delvis håndskrevet og delvis basert på utklipte bokstaver fra aviser.

Kanalen har tatt kontakt med politikeren som har mottatt brevet, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken. NTB har ikke oppnådd kontakt med vedkommende torsdag morgen. Huset til politikeren er ett av dem som er avbildet i teaterforestillingen «Ways of Seeing».

4. mars rykket politiets bombegruppe ut til hjemmet til Tor Mikkel Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende. Det er uvisst om det er noen sammenheng mellom de to brevene.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte om dette er en av de hendelsene i Wara-saken som PST tidligere har omtalt som ikke offentlig kjent, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST til NRK.

PST har foreløpig ikke gitt noen kommentar av saken til NTB.

Hendelsene mot Wara og familiens bolig startet i etterkant av Black Box' oppsetning «Ways of Seeing», der det også ble brukt bilder av boligen deres. Bilder av husene til flere andre politikere og samfunnstopper ble vist fram under forestillingen.

Det var i desember 2018 at noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara. I midten av mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

Noen dager senere ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen (54), siktet for å ha tent på bilen. Hun er ikke siktet for de tidligere hendelsene, men ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland er det «naturlig å se disse i sammenheng».

