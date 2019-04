11. mai går årets «Gullruten» av staben i Grieghallen i Bergen. Prisutdelingen som hyller den norske TV-bransjen har blitt holdt i konserthallen siden 1998.

I tillegg til fagpriser og publikumsprisen, skal 18 gullruter deles ut, under ledelse av komiker Sigrid Bonde Tusvik.

Fredag ble nominasjonene til årets prisutdeling offentliggjort på Edderkoppen scene i Oslo. Nytt for årets prisutdeling er at kategoriene som tidligere har vært kjønnsdelte, er slått sammen. Det er nå kun en pris for beste programleder og beste skuespiller.

En av de nominerte til kategorien beste programleder er Yama Wolasmal, som jobber i Dagsrevyen.

– Det er utrolig stas å bli nominert i en så gjev kategori. I år blir det ekstra tøft fordi man har slått sammen kategorien for beste mannlig og beste kvinnelig programleder. Så da konkurrerer jeg også mot noen svært dyktige kvinnelige kollegaer, sier Wolasmal til NRK.

Else Kåss Furuseth ligger an til å ta flest priser. Hun er nominert til hele tre priser for programmet «Else om: selvmord», i tillegg til publikumsprisen.

Dette er de nominerte:

Beste underholdningsprogram

Truls à la Hellstrøm (Plan B TV for TV 2)

Skal vi danse (Monster for TV 2)

På tur med Dag Otto (Seefood TV for TV 2)

Stjernekamp (Monster for NRK)

​Beste konkurransedrevne reality ​

71 grader nord – Norges tøffeste kjendis (Nordisk Film og TV for Discovery Norway)

Alt for Norge (Monster for Discovery Norway)

Farmen (Strix for TV 2)

Sommerhytta (Strix for TV 2)

Beste reality ​

Gift ved første blikk (Rakett TV for Discovery Norway)

Tjukken og Lillemor (Plan B TV for TV 2)

Jorden rundt på seks steg (Nexico for NRK)

​I lomma på Silje (Rubicon for Norway Entertainment)

Beste dokusåpe

Team Ingebritsen (Zacapa for NRK)

Reindrømmen (F (x) Produksjoner for NRK)

Værdal'n Karsk og Base (Ekkofilm for Discovery Norway)

​113 (NRK for NRK)

Beste dramaserie

Kielergata (Anagram Norge for TV 2)

Lykkeland (Maipo film for NRK)

17 (NRK for NRK)

​Unge Lovende (Monster for NRK)

Beste humorprogram

​Best før (Seefood TV for TV 2)

Parterapi (Seefood TV for NRK)

Hvite gutter (Feelgood SFTV for Discovery Norway)

Magnus (Viafilm og NRK for NRK)

Beste barne- eller ungdomsprogram

Zombilars (Tordenfilm med NRK Super for NRK)

Helsesista gjør en forskjell (Mastiff for TV 2)

Villa Mekk (NRK for NRK)

Lik meg (NRK for NRK)

Beste livsstilsprogram

Folkeopplysningen (Teddy TV for NRK)

Lisenskontrolløren og livet (NRK for NRK)

Superhunden (Monster for NRK)

Eventyrlig oppussing (TMM Produksjon for Nordic Entertainment Group)

Beste nyhets-, sports eller aktualitetsprogram

Korrespondentene (Screen Story for TV 2)

Else om: selvmord (Mastiff for TV 2)

Åsted Norge (Mastiff for TV 2)

URIX – grenseløs – Klimaarven (NRK for NRK)

Beste TV-dokumentar

En søsters kamp – Brennpunkt (NRK for NRK)

Når knoklene blir til gelé (Norsk fjernsyn for VGTV)

Hatets vugge (UPNorth film for NRK)

Daniel og Simen (Hulias Film for NRK)

Beste dokumentarserie

URO (Pandora Film AS for NRK)

Helene sjekker inn (NRK for NRK)

Overleverne – Jenta fra Utøya (NRK for NRK)

Sinnssykt (NRK for NRK)

Beste skuespiller ​

Anne Regine Ellingsæter – Lykkeland (Maipo Film, NRK)

Kevin Vågenes – Parterapi (Seefood TV for NRK)

Thorbjørn Harr – Kielergata (Anagram Norge for TV 2)

Pia Tjelta – Lykkeland (Maipo Film for NRK)

Mohammed Aden Ali – 17 (NRK for NRK)

​Kristine Ryssdalsnes Hovli – Lovleg (Rubicon TV for NRK)

Beste programleder ​

Yama Wolasal – Dagsrevyen (NRK for NRK)

Else Kåss Furuseth -Else om: selvmord (Teddy TV for Discovery Norway)

Solveig Kloppen -Det jeg ikke fikk sagt (TV Wonder for TV 2)

Line Andersen – VM sjakk – (NRK for NRK)

​Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen – På tur med Dag Otto (Seefood TV for TV 2)

Bård Tufte Johansen – Nytt på Nytt (NRK for NRK)

Beste deltaker

Melina Johnsen – Ex on the Beach (Rubicon for Discovery Norge)

Svein Rossland og Mona Tømran – Ja, vi elsker camping (Rakett TV for Discovery Norge)

​Joakim Makipera og Sara Jansson Ishqair – Gift ved første blikk (Rakett TV for Discovery Norge)

​Andreas – Superhundene (NRK for NRK)

Årets nyskapning

Kongen av Gulset (Spark for NRK)

Villmark uten voksne (Novemberfilm for TV 2)

Else om: selvmord (Teddy TV for Discovery Norway)

​I lomma på Silje (Rubicon TV for Nordic Entertainment Group)

Publikumsprisen

Jørgine Vasstrand

Lars Monsen

Solveig Kloppen

Bård Tufte Johansen

Silje Sandmæl

​Vegards Harm og Morten Hegseth

Kevin Vågenes

Else Kåss Furuseth

Nicolay Ramm

Linn Skåber

Svein Østvik

Anne Lindmo