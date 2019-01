Da Norwegian kjøpte det nye flyet Boeing 737 8 Max i oktober i fjor, fikk lyrikeren Hans Børli hedersplassen på halen. Bare drøye to uker senere, 14. desember 2018, ble flyet stående i Shiraz i Iran, etter motortrøbbel. Der står flyet fortsatt.

– Det tar dessverre noe lengre tid enn forventet grunnet papirarbeid, sier informasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til Dagsavisen.

– Vi jobber for at flyet skal være på vingene igjen så fort som mulig, men har ikke noe konkret tidspunkt å meddele, sier Sandaker-Nielsen.

Omtrent det samme sa han til Dagens Næringsliv i desember 2018.

Det er etter alt å dømme Donald Trump og USAs sanksjoner mot Iran som gjør at det splitter nye flyet ikke kommer seg på vingene: Hvis mer enn ti prosent av delene som trengs for å reparere flyet kommer fra USA, rammes de av USAs sanksjoner mot Iran, ifølge Anahita Thoms, advokat i internasjonal handel for tyske Baker McKenzi.

Boeing er et amerikanskprodusert fly, og kostet 117 millioner amerikanske dollar, nesten en milliard norske kroner, ifølge Norwegian. Selskapet vil ikke svare på hvor mye det taper på at det splitter nye flyet nå står på bakken i Iran.

Egen vei

– Det er ingen vei utenom USAs sanksjoner, sier Thoms til The New York Times.

Heller ikke Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), tror USA er til å rikke i spørsmålet om sanksjonene.

I 2015 ble FNs sikkerhetsråd enig om en atomavtale med Iran og opphevet sanksjonene mot landet året etter. Men USAs president trakk ut landet fra atomavtalen og gjeninnførte sanksjoner mot Iran på egen hånd høsten 2018. Det skapte sterke reaksjoner og møtte motbør fra blant annet EU, men til liten nytte. Dette er historisk strenge sanksjoner, ifølge amerikanske myndigheter. Flere advarer om at sanskjonene på sikt kan svekke USAs stilling i Midtøsten.

Stor usikkerhet

Det er lite trolig at USA vil myke opp sanksjonene i nær framtid, tror Lodgaard.

– Nei, det er ingenting som tyder på at motstanden påvirker USA, sier Lodgaard, som omtaler sanksjonene som illegale.

Når FNs sikkerhetsråd blir enige om en resolusjon, forplikter det alle FNs medlemsland. Også USA.

– Mange ser på sanksjonene som illegitime, og EU og mange andre land forsøker å omgå sanksjonene på ulike måter for å fortsette handelen med Iran, sier Lodgaard.

De amerikanske sanksjonene gjelder alle fly og flydeler, tepper og matvarer.

Problemene ved å importere ekstradeler til Norwegian-flyet understreker hvor vanskelig det er for iransk luftfart å fly trygt med USAs strenge sanksjoner.

– Det er klart at dette påvirker iransk flytrafikk. De får ikke kjøpt nye fly eller flydeler fra USA, sier Sverre Lodgaard.

