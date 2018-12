Norwegian-ansatte tapte i Høyesterett – morselskapet har ikke arbeidsgiveransvaret

Av NTB

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol.

Høyesterett har nå avvist anken, hvilket betyr at lagmannsretten beslutning blir stående.