– Norske formuende er fristende for kriminelle

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Lørenskog den 31. oktober. Hun er kona til en av Norges rikeste menn, Tom Hagen.

Politiet bekrefter at det er framsatt krav om løsepenger.

Familien til Anne-Elisabeth Hagen har av politiet blitt bedt om å ikke etterkomme kravet, noe de har lyttet til. Politiet opplyser at de ikke har fått noen livstegn fra den savnede kvinnen, men understreker at de heller ikke har fått tegn på at hun ikke er i live.

«Når skal dette skje i Norge?»

Anders Snortheimsmoen, tidligere Delta-sjef og nå spesialrådgiver i firmaet Sikkerhetsledelse, sier til ABC Nyheter at politiet står overfor en krevende etterforskning.

– I slike saker er det internasjonale samarbeidet svært viktig. Dette er ikke et fenomen som har vært i Norge tidligere, så man ser gjerne på trender internasjonalt.

– Norsk politi er flinke på sporing i denne type saker, men jeg vil tro, med min kunnskap, at arbeidet er vanskelig, sier han.

Snortheimsmoen sluttet i politiet for to år siden.

– Dette (utpressing av formuende, red.anm) er noe vi snakket en del om de siste ti årene. Vi spurte oss selv: «når skal dette skje i Norge?», for i Sverige har man hatt flere lignende saker, sier han.

– Fristende for de kriminelle

Mange formuende personer kan være aktuelle mål for kriminelle som er på jakt etter penger. I Norge har skattelistene inntil nylig ligget helt åpne på internett, mens Kapital hvert år offentliggjør en liste over landets 400 rikeste.

– Noen formuende er per nå fristende for de kriminelle. Etter hvert har det blitt vanskelig å få penger fra banker, butikker og lignende, noe som gjør denne type kriminalitet mer aktuell.

Han viser til at kriminelle raskt kan få oversikt over nordmenn med store formuer og hvor de bor.

– At det foregår en kartlegging blant de kriminelle må folk ta seg innover seg. Det vil være naivt å tro at de i hvert fall ikke lefler med tanken på å gjøre anslag mot formuende, sier Snortheimsmoen.

– Lettere å skjule transaksjoner

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har sett tegn til at bortføringer med krav om løsepenger kunne ramme norske næringslivstopper. Politiet bekrefter at saken er unik i norsk sammenheng, men internasjonalt har det vært flere lignende saker.

Fenomenet har fått tilnavnet tiger-kidnapping fordi framgangsmåten kan sammenlignes med måten rovdyret jakter på.

NSR-sjef Jack Fischer Eriksen, som selv har bakgrunn fra PST og Utenriksdepartementet, sier det de siste årene har vært utviklingstrekk i samfunnet som har gjort det lettere å gjennomføre slike bortføringer.

– Det er lettere å kartlegge andre mennesker via sosiale medier i dag. I tillegg er det lettere å skjule transaksjoner via internett, sier han til NTB.

