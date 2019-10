Det er i anledning en reklamekampanje om Lotto-millionærer for Norsk Tipping, at Saga kino i Oslo sentrum har skiftet navn for en periode. En fiktiv figur ved navn Kjetil «eller rettere sagt Sjetil», står sentralt i kampanjen. Også Coop er involvert i og med lansering av «sjøttdeig av sjylling».

– Står fjellstøtt

– Jeg tror ingen bør være bekymret for at noen skal begynne å skrive «sjylling» på veldig lang tid, sier likevel Språkrådets direktør Åse Wetås.

– Den norske rettskrivingen står fjellstøtt. Ingen ting vil endre seg med dette, og vi planlegger ingen endringer i denne retningen. Det er andre ting jeg bekymrer meg mye mer for, som at store offentlige virksomheter reklamerer på engelsk, tilføyer hun.

– Har du noen eksempler på dette?

– I 2018 hadde NTNU en kampanje hvor de skulle «challenge» alt mulig. Dette handler om språklig status og at engelsk får en høyere status enn norsk. SJ-lyden har derimot ikke høy status, selv om det er stadig flere yngre som ikke skiller mellom SJ og KJ, svarer Wetås.

Les også: Språkrådet oppgitt over at NSB bytter navn til Vy

– Relativt avslappet

– Men er det greit at et statlig eid selskap som Norsk Tipping skal bruke penger på en kampanje hvor feil bruk av norsk er et hovedpoeng?

– Jeg har et relativt avslappet forhold til det. Denne kampanjen føyer seg inn i rekken av tidligere kampanjer om Lotto-millionærer som gjør som de vil, både sprø og uforutsigbare ting. Den nye kampanjen får bare en effekt fordi det er så mange som har en mening om SJ-lyden.

Norsk Tippings SJ-kampanje er for øvrig den 53. som handler om Lotto-millionærer, og konseptet har eksistert i mer enn 25 år.

Les også: Folk flest misliker Vy, Equinor og Oslo Met – mener virksomheter bør rette seg etter Språkrådet