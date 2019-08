Norsk statsborger pågrepet i Tyrkia for terroristvirksomhet

Mannen ble pågrepet av politiet og Tyrkias nasjonale etterretningstjeneste 27. juli i den nordvestlige provinsen Bursa, skriver det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Mannen skal i ifølge kilder nyhetsbyrået har vært i kontakt med ha hatt ansvaret for gruppens organisatoriske virksomhet i Norge og Europa. Han ble fengslet 31. juli for sin tilknytning til organisasjonen.

PKK-geriljaen er forbudt i Tyrkia, og er ansett som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU.

Pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at de er informert om at en norsk statsborger er pågrepet og fengslet i Tyrkia.

– Mannen får konsulær bistand på vanlig måte, sier Lunde.

Tidligere i sommer ble en annen norsk statsborger pågrepet i Tyrkia for påstått PKK-tilknytning. UD bekreftet da at de er kjent med at mannen, som er 55 år og har tyrkisk opphav, var blitt fengslet.