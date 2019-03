Det framgår av en 20 sider lang liste over militære prosjekter forsvarsdepartementet kan trekke finansieringen til for å frigjøre penger til byggingen av den planlagte grensemuren mot Mexico, ifølge Bergens Tidende. Listen ble offentliggjort av Pentagon natt til tirsdag.

Amerikanerne har satt av 24,1 millioner dollar, rundt 205 millioner kroner etter dagens kurs, på forsvarsbudsjettet for 2018 og 2019 til hangarplass, en taksebane, brannvernbygg, belysning og skilting på Rygge. Hensikten med oppgraderingen er å sette flyplassen i stand til å ta imot fire kampfly, som de nye F-35.

President Trump erklærte unntakstilstand i forrige måned for å få mulighet til å hente finansiering av muren fra andre militære byggeprosjekter.

Hurtig reaksjon

Nyheten om den planlagte finansieringen av en oppgradering på Rygge i Råde i Østfold ble kjent i desember 2017, da Sarpsborg Arbeiderblad skrev om saken. Planene inngår i USAs European Deterrence Initiative, EDI, sammen med en rekke andre militære prosjekter i USA-allierte land i Europa.

SA skrev den gangen at USA ønsker å bygge en såkalt Quick Reaction Alert-pad (QRA) for jagerfly. Installasjonen skal kunne brukes av alle NATO-land hvis det blir behov for økt tilstedeværelse i Norge eller Nord-Europa.

Initiativet ble lansert som en reaksjon fra daværende president Barack Obama på Russlands aggresjon i Europa etter annekteringen av Krim-halvøya. Trump-administrasjonen har opprettholdt satsingen på EDI.

Omfattende kuttliste

– Amerikanerne er i sin fulle rett til å omdisponere sine ressurser etter egne nasjonale prioriteringer. Norge har støttet og lagt til rette for investeringen på Rygge og vil fortsette arbeidet med USA innenfor dette og andre bilaterale samarbeidsprosjekter, skriver statssekretær Tone Skogen i en epost til Bergens Tidende.

Kuttlisten fra Pentagon omfatter flere hundre prosjekter i USA og andre land, som Tyskland, Storbritannia, Italia, Luxembourg, Bulgaria, Polen, Tyrkia Japan, Korea, Kuwait og Jordan, verdt 12,9 milliarder dollar, ifølge AP.

Det er kun prosjekter som ikke er igangsatt før 30. september 2019 det er aktuelt å stoppe.