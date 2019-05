Av Isabel Bech

Rangeringen over verdens mest konkurransedyktige økonomier er utarbeidet av den sveitsiske handelshøyskolen IMD.

Norge faller fra åttende til ellevteplass på listen. Stor nedgang i befolkningsveksten, høye strømpriser til industrien og forbrukerinflasjon er noen av årsakene.

De nordiske landene har tradisjonelt vært svært konkurransedyktige, men IMD vurderer det dit hen at landene ikke har gjort fremskritt av betydning dette året.

Danmark havner på en åttendeplass i år, ned fra sjetteplassen i 2018, mens Sverige holder seg på stedet hvil på niendeplassen. Finland ligger på 15. plass i 2019, opp fra 16. plass året før.

Oppgang i økonomiske resultater

Kåringen deles inn i fire hovedkategorier: økonomiske resultater, effektivitet i offentlig sektor, effektivitet i næringslivet og infrastruktur.

Norge går opp fra 40. til 32. plass i kategorien økonomiske resultater og gjør det bedre i alle underkategorier her sammenlignet med i 2018.

De nordiske landene gjør det generelt godt i kategorien infrastruktur, som blant annet dreier seg om levekår, samferdsel, teknologiske utviklinger og helsetjenester.

Danmark kommer på tredjeplass i år som i fjor, mens Sverige hopper opp fra femte til fjerdeplass. Finland innehar femteplassen på lista i år, opp en plass fra 2018. Norge ligger på sjuendeplass her.

Trump-effekten avtar

Øverst i hovedrangeringen ligger Singapore.

USA, som hadde førsteplassen i 2018, havner på tredjeplass, bak Hongkong. Dermed kan det se ut til at de første positive effektene fra president Donald Trumps skattepolitikk har avtatt i USA.

– I et år der de globale markedene preges av høy usikkerhet på grunn av raske endringer både i det internasjonale politiske landskapet og i handelsforbindelsene, ser det ut til at kvaliteten på landets institusjoner er den samlende faktoren for å øke veksten, sier professor Arturo Bris, direktør ved IMDs World Competitiveness Center.

Midtøsten klatrer

Økte drivstoffpriser påvirket rangeringen, og inflasjonen har redusert enkelte lands konkurransedyktighet.

Sterkere handelsoverskudd har hjulpet olje- og gassprodusenter. Saudi-Arabia har klatret mest på årets liste, opp 13 plasser til 26. plass. De forente arabiske emirater, som lå på 15. plass så sent som i 2016, er for første gang blant topp fem, og Qatar er på topp ti for første gang siden 2013.

Venezuela ligger fortsatt nederst på grunn av inflasjon, dårlig kredittilgang og svak økonomi.

IMD måler konkurransekraften ved hjelp av 235 indikatorer og baserer seg både på statistikk over arbeidsledighet, BNP og offentlige budsjetter, samt spørreundersøkelser om sosial samhørighet, globalisering og korrupsjon. 63 land er med i årets rangering.