Norges Bank støtter ikke forslaget til ny boliglånsforskrift

Finanstilsynet foreslår at maksgrensen for totale låneopptak settes ned fra 5 til 4,5 ganger bruttoinntekten, og at bankenes mulighet til å gjøre unntak fra kravene i forskriftene blir satt ned fra 10 til 5 prosent. Dette er kjent som fleksibilitetskvoten.

I sitt høringssvar med merknader til Finanstilsynets forslag skriver sentralbanken at de mener dagens forskrift har fungert etter hensikten, og at utviklingen ikke tilsier vesentlige endringer i kravene. Den eneste endringen som Norges Bank mener bør iverksettes, er å gjøre forskriften lik over hele landet.

I dag er fleksibilitetskvoten på 10 prosent i hele landet bortsett fra i Oslo, hvor kvoten er på 8 prosent.

Finanstilsynet har både fått støtte og negative tilbakemeldinger på sitt forslag om å stramme inn på lånekravene. Forbrukerrådet er blant dem som har vært positive. De mener det er fornuftig å skjerpe inn maksimal gjeldsgrad til 4,5 prosent av bruttoinntekten.

Andre har pekt på at Finanstilsynets forslag, om det blir realitet, kan gjøre det vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

Det blir opp til finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet å avgjøre om innstrammingene skal gjennomføres. Forslaget er ute på høring til 22. oktober, og en avgjørelse ventes før jul.