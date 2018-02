– Norge står med åpen dør til Putin

Innenriks

I regjeringserklæringen fra Jeløya har Venstre varslet én dissens. Den kan komme når saken om digitalt grenseforsvar skal behandles.

– For Venstre har det alltid vært et viktig prinsipp at en ikke skal samle inn informasjon om folk uten konkret mistanke, og med de modellene som er skissert opp til nå så er det dét som vil skje med et digitalt grenseforsvar, sier statssekretær og sentralstyremedlem i Venstre, Sveinung Rotevatn til Dagsavisen.

Grunnlovsstridig?

For å sikre Norge bedre mot digitale angrep, har E-tjenesten lenge ønsket et digitalt grenseforsvar (DGF) som gir tilgang til elektronisk kommunikasjon som går inn og ut av Norge. Forslaget til et digitalt grenseforsvar, slik det er skissert i Lysne-utvalgets utredning, har vekket skarp kritikk fra både juridiske og teknologiske miljøer.

I høringsuttalelser til forslaget hevdes det at DGF bryter med de grunnleggende kravene til personvern som alle borgere har etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Åpen dør

Likevel er det på tide at nordmenn gjør seg klar for at et digitalt grenseforsvar innføres i Norge, mener IKT-Norge. Et lovforslag skal komme i løpet av året.

– Om vi ikke oppretter et digitalt grenseforsvar, i en eller annen form, står vi med en åpen dør til Putin. Det er ikke slik som for 50 år siden, at et land kun angriper et annet land med tanks på grensa, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge og legger til:

– Men det er viktig å finne balanse opp mot våre rettighetene. Det fremlagte forslaget er inngripende, og det er pekt på at det kan være i strid med Grunnloven.

Styrket utvalg

I dag er det EOS-utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene. De har for øyeblikket én teknolog ansatt i sekretariatet og planlegger å ansette fem til.

– Det er klart det er stort gap mellom kompetansen og styrken i EOS-utvalget og behovet for kontroll om DGF innføres. Det må også vurderes om EOS-utvalget bør få mer tilgang enn i dag. Uansett må det opprettes en modell som fungerer og ivaretar tilliten til tjenestene, sier Waterhouse.

At utvalget må styrkes dersom det er de som skal få tilsynsmyndighet med DGF, har det også selv påpekt.

– Vi må ofte minne Stortinget om at når de vedtar nye lover så skal de kontrolleres også, sier Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget.

I Lysne-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar foreslås det et eget tilsyn som skal ligge under Samferdselsdepartementet, som skal sitte fysisk hos tjenestene og kontrollere.

– At det skal være et tilsyn som ligger under Samferdselsdepartementet har utvalget vært kritisk til, sier Henrik Magnusson, leder for sekretariatet til EOS-utvalget.