NTB får bekreftet at regjeringen i neste års statsbudsjett går inn for at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år. Det er det samme antallet som i år.

Med det er Norge ett av landene i verden som tar imot flest kvoteflyktninger.

Ifølge VG vil regjeringen samtidig gjøre det lettere å få familiegjenforening. I statsbudsjettet foreslår de å redusere gebyret knyttet til familiegjenforening med over 25 prosent. Reduksjonen skal utgjøre 2.700 kroner.