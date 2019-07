64 prosent av de spurte sier de ville latt være å sitte på om de visste at føreren av en bil hadde drukket alkohol, mens bare 49 prosent svarer at de ville latt være å sitte på om en båtfører hadde gjort det samme, viser en undersøkelse som er gjennomført for organisasjonen Av-og-til av Respons Analyse.

Organisasjonen mener at dagens promillegrense til sjøs kan påvirke holdningene vi har til båtkjøring og alkohol. I dag kan vi ha en promillegrense på 0,8 for å kjøre båter som er under 15 meter lange. På veiene er derimot promillegrensen 0,2.

– Det er kanskje ikke så rart at vi forholder oss ulikt til drikking i båt versus bil, i og med at det er ulike promillegrenser. Likevel er det nok mange som undervurderer faren knyttet til drikking på båt, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

7 av 21 som døde hadde drukket

Beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt viser at det er farligere i en fritidsbåt enn i en bil om man måler antall drepte per time brukt til aktiviteten. Av dem som døde i småbåtulykker i fjor hadde en tredel drukket alkohol.

Av-og-til, som er en organisasjon som jobber for godt alkoholvett, etterlyser en vurdering av promillegrensen for småbåter.

En rapport om fritidsbåtulykker fra Havarikommisjonen viser at totalt 7 av 21 personer som døde i småbåtulykker i 2018, var ruspåvirket. Disse omkom etter grunnstøting, kollisjon og fall i sjøen mellom båt og brygge. Ulykkene skjer sent om kvelden og natten.

Kun én ruspåvirket person falt i sjøen og druknet under fiske. Rapporten er fra april. Havarikommisjonen har allerede for flere år siden oppfordret myndighetene om å senke promillegrensen.

Alkohol, høy fart + tussmørke

Ulykkene skjer typisk på vei hjem fra fest. Generalsekretæren i organisasjonen Av-og-til påpeker at alkohol, høy fart og tussmørket er en katastrofeoppskrift.

– Derfor håper vi at de som skal ut i båt i sommer tar med seg både godt sjøvett og godt alkovett, sier Eriksrud.

Av-og-til består av en rekke forskjellige organisasjoner, politiske organisasjoner og offentlige virksomheter som er medlemmer. Aktiviteten finansieres i hovedsak over statsbudsjettet.

Regjeringen endrer ikke promillegrensen

– Regjeringens overordnede mål er å legge til rette for et trygt båtliv. Visjonen er at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en uttalelse til NTB.

Før sommeren la regjeringen fram en egen stortingsmelding om sikkerhet til sjøs. I meldingen fremgår det at regjeringen ikke vil gå inn for å endre dagens promillegrense. Næringsministeren ønsker seg imidlertid en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker.

– Vi nordmenn er et folk som verdsetter naturopplevelser og frihetsfølelsen båtlivet gir oss. Derfor er det viktig at vi lager et godt regelverk som folk synes det er fornuftig å følgje. På fritidsbåtområdet mangler det en overordnet tilnærming. Jeg har derfor bedt Sjøfartsdirektoratet utarbeide en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, sier Isaksen.