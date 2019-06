Av Siri Sønstelie

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for banken SpareBank 1. Den viser at beløpet nordmenn har planlagt å bruke til ferie er 6 prosent mindre i år enn det de planla i fjor, hvor beløpet var 17.866 kroner.

– En ting er at flere er mer forsiktige i inngangen til sommeren enn i fjor. I motsetning til i fjor har vi opplevd renteoppganger, noe vi ikke hadde i fjor. Når det blir høyere rente, føler folk ofte et behov for å være mer forsiktige med penger, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 til NTB.

Utenlandsferie

Gundersen peker også på fjorårets sommervær som en årsak til at det flere velger Norgesferie dette året. Det kan ifølge forbrukerøkonomen være et rimeligere alternativ, ettersom det er knyttet til lavere reise- og boutgifter.

Likevel er det 46 prosent som skal på ferie i utlandet, noe som er litt færre enn i fjor, ifølge undersøkelsen.

Men dersom sommerferien er lagt til sørligere strøk, kan man også regne med et langt høyere feriebudsjett. De som legger hele eller deler av ferien til utlandet bruker nærmere tre ganger så mye på ferien som de som kun skal feriere i hjemlige strøk.

Kutter budsjettet

At nordmenn kutter litt inn på feriebudsjettet som følge av renteoppganger, er noe også DNB peker på. I deres undersøkelse, som er utført av Ipsos, kommer det fram at norske husholdninger i snitt planlegger å bruke 19.841 kroner på å feriere i år, noe som er 2.249 kroner mindre enn de planla i fjor.

Samtidig vet ikke én av fire hvor mye de skal bruke på årets sommerferie. Nordlendinger er de som i snitt skal bruke mest penger på sommerferien, 25.526 kroner, mens vestlendinger nøyer seg med 18.469 kroner.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB sier også at flere velger å legge ferien til Norge, og at det finnes gode alternativer som gjør ferien rimeligere.

– I Norge er det gode muligheter for å en innholdsrik ferie, og mye kan gjøres gratis. Bruk marka og lån turistforeningens hytter for en billig penge. Du kan også spørre vennene dine om noen har en hytte som skal stå tom i ferien, og som du kan låne, sier hun.

Planlegg godt

Det er flere grep man kan gjøre for å ikke sprenge feriebudsjettet, enten det skal ferieres i Norge eller i utlandet, mener både Sandmæl og Gundersen.

– Et godt tips er å planlegge. Det handler om å bestemme seg for hva du ønsker å bruke av penger, og hvor mye som skal gå til shopping, mat og opplevelser. Ved å ha fokus på hva du skal bruke, holde deg innenfor et visst beløp, så bruker du ikke mer enn du må, sier Gundersen.

Sandmæl mener samtidig det kan være lurt å jakte rimeligere reisemål, i tillegg til å benytte nettsider for sammenligning av hotellpriser og kanskje velge å bo utenfor de største turistområdene.

– Samtidig er det viktig å ikke la seg bli blendet av at alt er billigere enn hjemme. Da kan man fort få seg en ubehagelig overraskelse når man kommer hjem og logger på nettbanken, sier hun.

