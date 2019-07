Hver eneste sommer havner nordmenn i trøbbel i utlandet. Den siste uka har det vært stor dekning av en voldssak der en norsk attenåring er siktet for drapsforsøk på øya Ios i Hellas.

Tidligere denne uka sendte TV 2 sendte et intervju med Agnetha Remøy (25) fra Ålesund, som risikerer å havne i gjeld etter å ha kjørt på rødt lys og havnet i en kollisjon med en mopedist. Remøy var ikke oppført som leietaker av leiebilen hun kjørte på kollisjonstidspunktet. Hun fortalte til TV 2 at hun ikke fikk hjelp gjennom reiseforsikringen, til tross for at hun fikk høre at hun hadde kjøpt den beste.

Forsikringsselskapet tilbød Remøy hjelp etter at TV 2 tok tak i saken.

Utbredt oppfatning

Informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, Sigmund Clementz, tror det kan være en utbredt oppfatning blant nordmenn om at den norske stat bare kan hente oss hjem når vi har havnet i en vanskelig situasjon i et fremmed land.

– Det har sikkert sammenheng med den høye levestandarden og velferden vi har i Norge, sier han.

På telefonen ramser han opp en rekke ulike saker for å vise spennet av nordmenns feriesaker.

– Her er det bilulykke på Filippinene. En person er bitt av hund på Sri-Lanka, blodmangel i USA og sykkelulykke i Sverige, sier han.

Han mener mange nordmenn er flinke til å ta forholdsregler og drive research, og han anbefaler alle som reiser til nye steder å bruke nettet.

– I Googles tidsalder er det viktig å bruke muligheten til research.

– Tror vi at rødt pass og norsk reiseforsikring vil redde oss fra alt mulig rart?

– Det er nok mange som tror det. Pass og forsikring kan redde oss fra mye, men ikke alt. Vi er også nødt til å være vår egen sikkerhetssjef og sette oss inn i forhold på forhånd, vurdere underveis og bruke huet rett og slett. Sånn har det alltid vært, sier Clementz.

Han fortsetter: – Forestillingen om at det kommer et hvitt fly fra Norge med norsk flagg og henter meg, trenger ikke alltid å stemme. Vi har ansvar for egen sikkerhet.

Clementz påpeker allikevel at Utenriksdepartementet (UD) og forsikringsselskapene gjør veldig mye. Han sier alarmsentralene har hundrevis av saker de hjelper med å løse hver sommer.

Mange eksempler

Kristin Vetleseter, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Fremtind, skriver til Dagsavisen at nordmenn kan være litt godtroende og lette å lure, særlig dersom vi har drukket.

– Det gjelder å ikke være naiv, og passe på hverandre, skriver hun.

Vetleseter trekker fram en historie om en mann som ble krevd for 20.000 kroner på en luguber bar på Reeperbahn i Hamburg som et eksempel på noe som ikke vil være omfattet av reiseforsikring.

Stortingsmelding

I 2011 utarbeidet UD en stortingsmelding som tar for seg problematikken med nordmenn som havnet i trøbbel i utlandet. Meldingen ligger til grunn for dagens utøvelse av diplomatiske og konsulære tjenester til norske statsborgere i utlandet.

I meldingen står det om «flere og mer komplekse forespørsler om konsulær bistand, kombinert med høye og tidvis urealistiske forventninger til den hjelp og støtte norske myndigheter kan tilby nordmenn i utlandet», samt «I visse tilfeller ser man også at parter i saker forsøker å bruke medias dekning for å fremtvinge et økt servicenivå fra norske myndigheter i tilknytning til deres sak».

Per Bardalen Wiggen, kommunikasjonsrådgiver i UD, bekrefter at det har vært en økning i antall konsulærsaker siden 2011, han påpeker også at de har økt i kompleksitet. Utenrikstjenesten håndterer årlig mer enn 300.000 tusen konsulære saker ifølge Bardalen Wiggen.

Gjør som de lokale

– Prinsippene om «personlig ansvar» og «hjelp til selvhjelp» ligger til grunn for norske myndigheters bistand til nordmenn i utlandet, skriver han i en e-post.

Han understreker at den reisende selv må ta nødvendige forholdsregler før og under reiser.

I stortingsmeldingen fra 2011 står det også:

«Det må ikke herske noen tvil om at den norske velferdsstaten kun gjelder på norsk territorium og at man i utlandet er underlagt vertslandets lover og regler».

UD har utarbeidet en liste med reisevettsregler (se faktaboks) med anbefalinger til norske reisende.

Bardalen Wiggen skriver at konsulære tjenester vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og de grenser folkeretten setter for norske myndigheters handlingsrom i utlandet.

– Utenrikstjenestens mulighet til å ivareta norske borgeres interesser i utlandet begrenses også av andre lands nasjonale lovgivning, skriver han.

Reisevettreglene

UD har laget et sett med regler som nordmenn i utlandet bør tenke over – før man havner i trøbbel.

Ikke legg ut på utenlandstur uten gyldig pass og reiseforsikring.

Meld fra hvor du skal reise.

Vis respekt for lokale forhold.

Lytt til erfarne reisende.

Vær rustet til å håndtere en krise

Husk visum og vaksiner.

Oppsøk ikke truende situasjoner.

Vend i tide.

Spar penger og skaff nye midler om nødvendig.

En vel forberedt reise kan gi de beste opplevelsene i livet. God tur!

Kilde: Utenriksdepartementet.