I den globale arbeidsmarkedsanalysen Randstad Workmonitor svarer 69 prosent av de mer enn 25.000 spurte arbeidstakerne at de foretrekker at deres nærmeste sjef er like gammel som eller eldre enn dem selv.

53 prosent av de norske ansatte som deltok i undersøkelsen ønsker en like gammel eller eldre leder å rapportere til.

Det er bare i Polen og Nederland at de ansatte er enda mindre opptatt av at sjefen skal være eldre enn dem selv.

– Mer åpen lederstil

– Nordmenn er mer åpne for at alder ikke er en hindring når du er sjef, enten du er yngre eller eldre enn dine medarbeidere. Jeg tror dette blant annet kan henge sammen med at den norske lederstilen er mer åpen og inkluderende enn i mange andre land. Det viktigste for oss er tross alt at sjefen er inspirerende og åpen, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I den samme undersøkelsen svarer èn av fem nordmenn at de foretrekker en sjef som er yngre enn dem selv. 83 prosent svarer samtidig at sjefens alder ikke er vesentlig, så lenge vedkommende er en inspirerende leder.

Like mange oppgir at den nærmeste lederen er flink til å jobbe sammen med forskjellige generasjoner.

– Blir større aldersspenn

– Andelen som jobber er i stadig vekst, og spennet i alder vil bli mye større fremover, etter som arbeidsstyrken både lever og jobber mye lengre enn tidligere, påpeker Bøe.

Han legger til at det digitale skiftet krever ny kunnskap, og at yngre ledere dermed kommer hurtig til toppen.

– Det er noe eldre arbeidstakere må forholde seg til. Eldre ansatte må på lik linje med de unge akseptere at de ikke vet alt, fastslår Eivind Bøe.

PS! I den samme undersøkelsen svarer ni av ti nordmenn at de foretrekker å jobbe i team som er satt sammen av ulike aldersgrupper. (ANB)

Resultater fra undersøkelsen

Jeg foretrekker at min nærmeste sjef er like gammel som eller eldre enn meg selv.

Globalt gjennomsnitt: 69 prosent

Fem land på topp

* HongKong 86 prosent

* Kina 85 prosent

* Hellas 82 prosent

* Malaysia 81 prosent

* India 80 prosent

Fem land i bunnen

* Portugal 59 prosent

* Danmark 58 prosent

* Norge 53 prosent

* Nederland 52 prosent

* Polen 47 prosent