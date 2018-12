Av: Henning Rønne Birkelund/LO Media

– Slik jeg kjenner Norwegian-modellen organiserer de seg bare på samme måte som andre internasjonale flyselskap. Sånn sett er de innenfor. Og de som er ansatt i selskapet er fast ansatte med faste lønnsbetingelser, sier Høyres arbeidspolitiske talsperson Heidi Nordby Lunde til FriFagbevegelse.

– I Norge har vi hatt flere debatter om franchiseselskap og andre organisasjonsformer. Det er ikke naturgitt at du skal kunne være ansatt i morselskapet direkte på konsern, legger hun til.

En fersk dom fra Høyesterett frikjente sist onsdag Norwegian med tanke på arbeidsgiveransvaret for sine piloter og kabinansatte.

Høyesterett fastslo at morselskapet ikke har arbeidsgiveransvaret for pilotene og kabinansatte i Norwegian, som er ansatt i datterselskap og innleid fra eget bemanningsbyrå. Samtidig sa dommen at det er lovgivers ansvar å presisere loven.

Dommen har vakt kraftige politiske reaksjoner fra venstresiden og kommer til å få etterspill i Stortinget.

Heidi Nordby Lunde er ikke enig med opposisjonen i kritikken av dommen.

– Det blir omtrent som å si at i stedet for at kjøpmannen på Rema har sine egne ansatte i butikken, skal alle i butikken være ansatt på konsernnivå. Slik gjør vi det ikke. Dette er ikke noe jeg mener vi må gjøre noe med, mener Høyres arbeidslivspolitiske talsperson.

Les også Agendalederen om Norwegian-saken: – Truer den norske modellen

Kommer saker

Partiet Rødt leverte allerede i november et forslag med tanke på å endre lovgivers holdning til dette. SV har levert et eget representantforslag og Arbeiderpartiet har signalisert at man vil rydde opp i dette.

Heidi Nordby Lunder er uansett kritisk til at arbeidsmiljøloven på dette feltet skal endres gjennom såkalte dokument 8-forslag - det vil si representantforslag fra en eller flere politikere som må behandles på Stortinget.

– Jeg er spent på hvordan man vil behandle dette på Stortinget og om man skal tvinge norske selskaper til å organisere seg på den ene eller andre måten. Jeg mener det er viktigere å avvente utvalgsarbeidet slik at vi kan gå gjennom dette på en ordentlig måte. Skal man gjøre et så dypt inngripen og bestemme hvordan norske selskaper skal organisere seg bør det være godt utredet og ikke gjennom et enkeltforslag i Stortinget, mener Heidi Nordby Lunde.

– Norwegian gjør det på denne måten for å være konkurransedyktige i utlandet med norsk arbeidskraft. Tvinger vi Norwegian til å organisere seg annerledes kan det hende vi mister hele selskapet til utlandet, mener Nordby Lunde.

Les også: Venstresiden vil tvinge Norwegian til å ta arbeidsgiveransvar gjennom lovendring

Ikke noe nytt

Ifølge Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiskje talsperson, Hadia Tajik, er ikke dette en ny problemstilling.

– Denne dommen øker bekymringen om at arbeidsgiver kan organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret og er et åpent uttrykk for nye måter å organisere virksomheten på som utfordrer arbeidslivet, mener Hadia Tajik.