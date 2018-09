Nok et varsel mot Inga Marte Thorkildsen

Innenriks

Byrådslederen opplyste under et møte i Oslo bystyremøte onsdag at det tirsdag ble mottatt nok et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Det er kommet ytterligere et varsel som ble mottatt i sekretariatet for sentralt varslingsråd i går, sa byrådslederen under sin orientering.

Dermed har det kommet i alt tre varsler mot Thorkildsen, og de borgerlige partiene i Oslo har gått sammen om et krav om ekstern gransking av påstandene mot henne.

I forrige uke ble det kjent at byrådslederen selv skal håndtere og konkludere i varslersaken mot skolebyråden.

– Varslingene gjelder en av mine byråder og i denne saken har jeg derfor kommet fram til at ansvaret for å konkludere i saken flyttes fra varslingsrådet til meg som byrådsleder, sa Johansen under bystyremøtet.

(NTB)