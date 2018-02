Innenriks

Politiet er koblet inn i saken, melder NRK. Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris, er alltid 31. januar, men medlemmene av Nobelkomiteen kan legge til kandidater på årets første møte. Det møtet ble holdt mandag 26. februar.

Nobelinstituttet fattet straks mistanke til nominasjonen av den amerikanske presidenten, og mener den kan være falsk.

– Vi kommenterer aldri gyldige nominasjoner, det ville være i strid med våre statutter. Men når du først spør om nominasjonen av den amerikanske presidenten, kan jeg opplyse at vi har gode grunner til å tro at det dreier seg om en forfalsket nominasjon, sier Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad til NRK.

Første gang

På spørsmål om han kan bekrefte sakens innhold og si hva som ligger i «forfalsket nominasjon», skriver Njølstad følgende i en sms til NTB:

– Opplysningene er riktige. Vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før saken er ferdig etterforsket.

Nobelinstituttet har ikke vært borti falske nominasjoner før.

– Vi er ikke kjent med at noe lignende har skjedd tidligere, bortsett fra at den samme forfalskningen trolig fant sted i fjor også, sier nobeldirektøren, som er sekretær for Nobelkomiteen.

«Fred gjennom styrke»

Institutt for fredsforskning (PRIO) bekreftet i januar overfor Nettavisen at USAs president Donald Trump var nominert til Nobels fredspris.

– Jeg kan ikke si noe om hvem som står bak nominasjonen. Det er konfidensielt. Jeg kan avsløre at det er en amerikaner, sa PRIO-direktør Henrik Urdal til Nettavisen.

Begrunnelsen i fjor var at Trump måtte bli anerkjent for sin «fred gjennom styrke-ideologi.»

Fire tidligere amerikanske presidenter har blitt tildelt Nobels fredspris: Barack Obama, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson og Jimmy Carter.

I fjor ble 318 personer og organisasjoner nominert til Nobels fredspris.