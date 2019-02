Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Aktivistene har risikert livet for å fremme respekt for menneskerettigheter og er i dag samvittighetsfanger i Saudi-Arabia, påpeker SV-erne Karin Andersen og Kari Elisabeth Kaski og Høyres Heidi Nordby Lunde i begrunnelsen for nominasjonen.

– Saudi-Arabia er et nøkkelland når det gjelder krig og konflikter i dette området av verden. Det er veldig vanskelig å se for seg at man skal kunne få en fredelig utvikling hvis ikke demokrati og menneskerettigheter blir respektert, sier Andersen til NTB.

– Det handler om å ha noen krefter som kan spille en konfliktdempende rolle inne i land. Når de konfliktdempende stemmene blir fengslet og kneblet, blir fredsarbeid umulig, mener hun.

Kamp mot diskriminering

De tre nominerte er:

* Loujain al-Hathloul, som kjemper for at kvinner skal få kjøre bil og kunne stemme ved valg og mot det kvinneundertrykkende vergesystemet.

* Professoren Abdullah al-Hamid, en av initiativtakerne til den saudiarabiske organisasjonen ACPRA, som dokumenterer menneskerettssituasjonen og kritiserer overgrep begått av myndighetene. Han har også tatt initiativ til reformer, blant annet om forståelsen av islamske begreper sett opp mot menneskerettighetene. Han ble tildelt den svenske Right Livelihood Award (kjent som den alternative Nobelprisen) i fjor.

* Nassima al-Sada, som arbeider mot diskriminering av kvinner og den sjiamuslimske minoriteten. Hun har observert rettssaker og gitt juridisk opplæring til kvinner og familiene til fengslede.

Ulike bevegelser

Heidi Nordby Lunde mener det er en styrke at de tre representerer ulike bevegelser.

– Det viser at det finnes flere initiativer også i et såpass strengt regime, sier hun til NTB.

Hun medgir at spesielt likestillingskampen i Saudi-Arabia engasjerer henne. Videoen av al-Hathloul som forsøker å krysse grensen til Saudi-Arabia i sin egen bil i 2014, gjorde inntrykk.

– Demokrati er også samarbeid

Hun mener den felles nominasjonen fra politikere som står svært langt fra hverandre i norsk politikk, er viktig fordi det synliggjør at demokrati også handler om samarbeid.

– På tross av dyp politisk uenighet her hjemme, er vi enige om viktigheten av demokrati, likestilling og menneskerettigheter hjemme og ute, sier hun.

Fristen for å nominere kandidater til årets Nobels fredspris gikk ut 31. januar.