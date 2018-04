Innenriks

– Wara var en gang en liberaler på alle områder, også når det gjaldt innvandring. Jeg håper han vil tenke nytt og annerledes enn den skrekk- og skremselslinja som Sylvi Listhaug sto for, sier Austenå til NTB.

Hun er spent på hva Wara vil bringe til torgs.

Russland-avtalen

– Det er mange ting å ta tak i. Wara kan jo starte med å se på den avtalen som Norge har undertegnet med Russland, om at flyktninger må ha visum til Norge for å krysse grensen, foreslår hun.

En av tingene den ferske justisministeren får på sitt bord, er å følge opp avtalen som statsminister Erna Solberg (H) undertegnet i New York i 2016 om å bidra til å finne løsninger til et bedre internasjonalt samarbeid for flyktninger.

– Dette må følges opp, også i Europa der diskusjonen nesten har stoppet opp. Det må finnes andre og bedre løsninger enn stengte grenser og det å betale regimer for å holde flyktninger unna. Vi trenger nytenkning på dette feltet, fastslår Austenå.

– Bør ha langt bedre forutsetninger

Hun får støtte fra Antirasistisk Senter, der man håper valget av Tor Mikkel Wara som justisminister vil bety en mindre innvandringskritisk politikk enn det Sylvi Listhaug sto for.

– Dette er en viktig tid for å kjempe mot fiendebilder, frykt og polarisering, og Wara bør ha langt bedre forutsetninger for å være en justisminister for befolkningen som sådan enn enkelte forgjengere, sier leder Rune Berglund Steen.

Han minner om at Wara i 1993 advarte mot å bruke innvandring som et kort for å vinne velgere.

«Hensikten med å bringe temaet inn i valgkampen må være å forebygge nasjonalistiske og rasistiske strømninger, ikke bare samle stemmer. Den nasjonalistiske bølgen som vi ser komme både i Europa og Norge, burde bekymre alle anstendige politiske partier», sa Wara den gang.

– Det var kloke ord, som er minst like viktige nå. Igjen ser vi en nasjonalisme i framvekst i Europa. Vi ser også at de kreftene som Wara selv opponerte mot i Frp, har stått sterkt der de siste årene, sier Steen. (NTB)

