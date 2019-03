– Pasienter, brukere og pårørende har veldig liten mulighet til å vite om den institusjonen de er avhengige av, faktisk leverer på det nivået de skal, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NRK.

Kaltenborn sier de ønsker granskning uavhengig om det er en privat, statlig eller kommunal institusjon.

Det er få kommuner som i detalj måler kvaliteten på tjenestene ved institusjonene sine, ifølge kanalen. NHO ønsker at regjeringen innfører nye kvalitetsmålinger.

– Kommunene har selv et ansvar, samtidig mener vi at regjeringen må prioritere og koordinere disse kvalitetsindikatorene, slik at det er de samme i hele landet. Bare da vil man kunne sammenligne troverdige tall, sier Kaltenborn.