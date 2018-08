Nettsted: Seks venstreekstremister pågrepet i Arendal

Innenriks

Politiet meldte om pågripelsene ved 19-tiden. Senere kom informasjonen om at det totalt dreide seg om seks personer.

– Personene som er pågrepet, knyttes til miljøer som via sosiale medier har oppfordret til omfattende ordensforstyrrelser og voldelige handlinger under Arendalsuka, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt.

Pepperspray

Politiet sier at personene som ble pågrepet, blant annet kan knyttes til besittelse av pepperspray.

– Med pågripelsene mener politiet å ha forebygget omfattende ordensforstyrrelser mot arrangementet, sier Sjustøl.

De siktede er satt i arrest og vil bli avhørt i løpet av fredag, og politiet sier at de ikke kan gi ytterligere informasjon om saken nå i den tidlige fasen.

Filter Nyheter melder at de seks pågrepne er venstreekstremister, deriblant lederen i kommunistgruppa Tjen Folket. Etter det avisa erfarer, fryktet politiet at gruppa søkte voldelig sammenstøt med personer fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Alliansen. De to sistnevnte gruppene hadde et godkjent arrangement under Arendalsuka.

Bråk i fjor

Under fjorårets arrangement i Arendal måtte politiet rykke ut til SIANs bod etter meldinger om slåssing. Da ble to menn i 18-årsalderen ble bortvist fra stedet, ifølge VG.

Etter tildragelsen var det et møte mellom ledelsen i SIAN, politiet og ordføreren i Arendal. Der ble det besluttet at boden måtte fjernes, og at SIAN ikke lenger fikk være på Arendalsukas område.

– Vi følte at vi ikke kunne garantere for sikkerheten deres, sa innsatsleder Kurt Ulven i Agder politidistrikt. (NTB)