Ifølge Dagens Næringsliv informerte Telenor-sjef Sigve Brekke på et allmøte på Fornebu tirsdag at kostnadene i staben under ham skal reduseres med 25 prosent innen 2020.

– Vi hadde møter med sentrale staber i dag på Fornebu. Dette gjelder ikke Telenor Norge, kun de sentrale stabene ved hovedkontoret. Det vi snakket om er en del av en prosess som vi startet allerede i begynnelsen av mars, sier Telenors HR-sjef Cecilie B. Heuch til avisa.

Hun opplyser at færre enn hundre personer vil bli overtallige. I konsernstabene jobber det i dag rundt 650 personer.