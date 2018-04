Nesten dobbelt så mange påskeoppdrag for Norsk Folkehjelp

Innenriks

fjor ble det registrert 52 oppdrag i løpet av hele påsken, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding mandag.

– Skadene vi møter er i stor grad uheldige skiløpere som faller og skader seg i bein eller armer. Det kan være alt fra forstuinger til brudd, sier leder i Norsk Folkehjelp Sanitet, Live Kummen.

Påsken har vært mest travel for Norsk Folkehjelps grupper i Rogaland og Hedmark.

Skredalarm

Det har vært stor skredfare mange steder i landet denne påsken. For Norsk Folkehjelps mannskaper har skredalarmen gått flere ganger den siste uken.

To personer har omkommet i skred i løpet av påsken. Torsdag døde en mannlig snøscooterfører i 30-årene da han ble tatt av et snøskred ved Kildal i Nordreisa i Nord-Troms, og søndag døde en mann som ble tatt av et skred i Sydalsfjellet i Lofoten.

Kummen mener folk flest har vært flinke til å ta hensyn til stor skredfare i påsken

– Vi er glad for at folk har hørt på rådene om å holde seg unna skredterreng, sier hun. (NTB)