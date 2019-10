Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

I forslag til statsbudsjettet for neste år har regjeringen oppjustert anslaget for årslønnsveksten – fra 3,2 prosent i 2019 til 3,6 prosent i 2020.

Finansdepartementets vekstanslag er dermed mer optimistiske enn prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges Bank og de fleste meglerhus.

Det anslås at sysselsettingen vil fortsette å øke, og lønnsveksten er ventet å bli den høyeste på syv år.

Les også: Forskjellen i inntekt har økt med Solberg-regjeringens skatteendringer

Tredje året med oppgang

Årsaken til de optimistiske anslagene er frisk jobbvekst og gode økonomiske forhold. Norsk økonomi er nå inne i sitt tredje år med oppgang etter bunnen i 2016.

Når finansminister Siv Jensen (Frp) sier at «at oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år», er det gode nyheter for norske arbeidstakere.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier seg enig med regjeringen og tror lønnsveksten vil stige i tråd med anslagene for neste år. Det går godt med norsk økonomi, og fra første halvår i fjor til første halvår i år er det for eksempel blitt 50.000 nye jobber.

– Økonomien har hentet seg inn etter det store oljeprisfallet i 2014, og lønnsomheten i olje- og gassektoren er tilbake. God oljepris, svak krone, prisvekst spesielt en sterk sysselsettingsvekst er en viktig del av forklaringen, sier Incedursun til FriFagbevegelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Så mye mer kan du tjene

Hva betyr lønnsveksten som regjeringen legger opp til i kroner og øre for norske arbeidstakere?

Vi har bedt Nordeas forbrukerøkonom om å sette opp tre regnestykker med utgangspunkt i en årslønn på 400.000 kroner, 500.000 kroner og 600.000 kroner.

Dette blir resultatet:

• Har du 400.000 kroner i årslønn med en forventning om en lønnsøkning på 3,6 prosent, vil lønnen din øke til 414.400 kroner i 2020. For å komme fram til den reelle økningen, må vi trekke fra prisveksten. Da vil reallønnen øke til 406.800 kroner i 2020.

• Har du 500. 000 kroner i årslønn med en forventing om en lønnsøkning på 3,6 prosent, vil lønnen din øke til 518.000 kroner. Reallønnen vil øke til 508.500 kroner.

• Har du 600.000 kroner i årslønn med en forventning om en lønnsøkning på 3,6 prosent, vil lønnen din øke til 621.600 kroner. Reallønnen vil øke til 610.200 kroner.

Lønnsvekst minus prisvekst er lik reallønnsvekst. Regjeringen har anslått en lønnsvekst på 3,6 prosent og en prisvekst på 1,9 prosent i 2020. 3,6 minus 1,9, betyr altså en reallønnsvekst på 1,7 prosent.

Les også: I disse yrkene er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn størst

Bedre kort på hånda

– Er arbeidsledigheten lav, står du som arbeidstaker i en sterkere posisjon når det forhandles om lønn. Du vil være mindre bekymret for å miste jobben enn du er ved høy ledighet og kan presse sterkere på for å få høyere lønn. For å holde på kvalifiserte arbeidstakere når ledigheten er lav, vil en arbeidsgiver være mer villig til å øke lønnen din, forklarer Incedursun.

– Det samme gjelder i motsatt retning dersom arbeidsledigheten er høy. Da er jobbutsiktene mer usikre, og arbeidsgiver vil ha lett for å rekruttere ny arbeidskraft. Jo svakere posisjonen din er i lønnsforhandlingene, desto mer forsiktige vil du være med å presse opp lønningene, sier hun.

Sjeføkonom Nina Skrove Falch i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) vil ikke foregripe lønnsoppgjøret for neste år, men sier det lov å håpe på gode utsikter etter det regjeringen legger opp til i neste års statsbudsjett.

– Lønnsvekst følger gjerne ledigheten. Hvis man tror at ledigheten skal falle, tror man samtidig at lønnsveksten vil stige og omvendt. Når Finansdepartementet tror at lønnsveksten skal opp, henger det sammen med at de forventer en liten nedgang i ledigheten inn i 2020 ,sier hun.

Mer normal lønnsutvikling

Ellen Horneland er økonom ved samfunnspolitisk avdeling i LO. Hun bekrefter at regjeringen ser noe mer optimistisk på utsiktene for norsk økonomi generelt enn det både LO og SSB gjør. Men anslaget for lønnsveksten kan med så lav prisstigning som forventes gi god reallønnsvekst, mener hun.

– I et lengre tidsperspektiv er ikke den anslåtte reallønnsveksten i 2020 eksepsjonell, men nær gjennomsnittet per år for perioden fra 2010 til 2015, forklarer Horneland.

– Oljeprisfallet bidro til en nedgang som særlig preget lønnsutviklingen i industrien deretter. I 2018 var det en uforutsett økning i elektrisitetsprisene som trakk reallønnsveksten ned gjennom prisveksten. For i år og neste år er det utsikter til en mer normal reallønnsutvikling igjen, føyer hun til. (FriFagbevegelse)