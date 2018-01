Innenriks

I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil «innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden». Det innebærer 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Venstre har lenge ivret for en slik flat CO2-avgift.

Men både i landbruket, på Stortinget og i næringslivet møter avgiften motstand.

– Tidoblet avgiftsnivå

Store deler av Jeløya-plattformen ble godt mottatt hos Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er ikke de store skiftene i politikk, og vi er positive til utvidelsen. Ellers er vi veldig fornøyd med tredelingen av foreldrepermisjonen, og mener det er innmari bra at de satser på økt jobbskaping og inkludering, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Dagsavisen.

Men akkurat CO2-avgiften er de ikke spesielt begeistret for.

– Konsekvensen av å innføre CO2-avgift til alle i ikke-kvotepliktig sektor, er at noen bedrifter får tidoblet avgiftsnivå fra ett år til det neste, langt høyere enn kvoteprisen. Det har mye å si for deres konkurransekraft. I tillegg mener vi pisk bør kombineres med gulrot. Vi har foreslått at pengene fra CO2-avgiften på drivstoff bør gå til et eget fond, hvor næringslivet kan søke om å få finansiert sine miljøtiltak.

NHO understreker at de utgangspunktet har sans for lik pris for alle på utslipp av klimagasser.

KrF og Sp imot

– Men det som er aller viktigst er forutsigbarhet. Bedriftene må få tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg den nye avgiften, og den bør derfor innfases over tid, sier NHO-sjefen.

KrF og Sp har uttalt til NTB at de ikke støtter avgiften, og Norges Bondelag mener punktet om CO2-avgiften er uklart formulert. Bondelaget viser også til behandlingen av jordbruksmeldingen i fjor vår. Da konkluderte hele komiteen, også de tre regjeringspartiene, med at «de biologiske prosessene i jordbruket ikke skal avgiftsbelegges slik Grønn skattekommisjon har foreslått.

