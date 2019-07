Nær halvparten mener Märtha Louise og Durek Verrets forhold svekker monarkiet

I undersøkelsen som Ipsos har utført for Dagbladet , svarer 18 prosent at de mener valget svekker monarkiets status i «svært stor grad» og 27 prosent svarer «i ganske stor grad». Henholdsvis 36 og 13 prosent svarer «i liten grad» og «ikke i det hele tatt», mens 6 prosent svarer «vet ikke».

1.000 personer har deltatt i undersøkelsen.

Se og Hørs kongehusekspert, Caroline Vagle, tror tallene bunner i skepsis mot sjaman Durek Verrets virksomhet.

– Kanskje aller mest er de skeptiske til det kommersielle samarbeidet med prinsessen, sier hun til Dagbladet.