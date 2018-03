Neppe innvandringsjobb til Listhaug

Innenriks

Sylvi Listhaug har tatt tidlig påskeferie, og setter seg snart på flyet til USA. Når hun kommer tilbake, venter en jobb på Stortinget sammen med 168 andre folkevalgte, fordelt på 12 komiteer. Hvilken rolle hun skal få, er høyst uklart.

– Jeg vil fortsette kampen for en streng innvandringspolitikk, sa Listhaug da hun gikk av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister tirsdag.

Men det får hun neppe gjøre som innvandringspolitisk talsperson for Frp. Det vil bryte med vanlig praksis på Stortinget. Hvis Fremskrittspartiet skal respektere Stortingets uskrevne regler om at en statsråd ikke skal jobbe med samme felt som hun har hatt ansvar for som minister, får hun verken plass i justiskomiteen eller kommunal- og forvaltningskomiteen, som har ansvaret for innvandring.

Vil følge kutymen

Morten Wold, leder valgkomiteen i Frps stortingsgruppe, sier Frp etter alt å dømme Stortingets uskrevne regler.

– Det er vanlig at avgåtte statsråder ikke returnerer til fagkomiteen for det departementet de har bestyrt, i dette tilfellet justiskomiteen og kommunalkomiteen, og det vil nok også være tilfellet ved Sylvi Listhaugs retur til Stortinget, sier Wold til Dagsavisen.

Hvor Listhaug kan eller vil plasseres, vil ikke Wold si noe ome. Også i resten av Fremskrittspartiets stortingsgruppe holder de kortene om sin nye kollega tett til brystet. Fordi hun tar over jobben til vararepresentant, begynner hun i finanskomiteen.

Nyttig uansett

– Det er påske nå, vi må få tid til å summe oss, sier Bård Hoksrud på spørsmål om Listhaugs rolle på Stortinget.

Andre vil ikke si noe som helst. Flere påpeker imidlertid at den sittende parlamentariske lederen Hans Andreas Limi har bred oppslutning og gjør en solid jobb.

Både finans, næring og utenrikskomiteen trekkes fram som mulige områder der Listhaug kan finne seg til rette.

Samtidig kan partiet trenge å hevde seg på områder der det har mistet grepet noe, som helsepolitikk. Listhaug var tidligere eldrebyråd i Oslo, og kunne skapt økt oppmerksomhet rundt Frps politikk på helse- og omsorgsfeltet.

Frp-topp Terje Søviknes oppsummerte etter valgnederlaget i 2015 at partiet måtte bli bedre til å kommunisere på de «myke» politiske sakene som sosialpolitikk og eldreomsorg.

– Her har vi for lite av en retorikk i Jon Alvheims ånd, sa Søviknes da.

Helge André Njåstad, første nestleder i Frps gruppestyre, vil ikke kommentere komitévalg for den avgåtte justisministeren:

– Hun vil bli nyttig uansett hvilken rolle hun får i Stortinget. Hun er en politiker som har lykkes med å få fram Frps politikk uansett hvilket fagfelt det dreier seg om, og vil nok spille en viktig rolle også her på Stortinget.