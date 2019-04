En av dem slo elgen i hodet tre ganger med en biljekk. Episoden ble filmet av den andre mannen som er tiltalt for medvirkning til dyremishandlingen, melder NRK.

Mannen som slo er i 40-årene. Han nekter straffskyld og sier at han trodde han skulle greie å ta livet av elgen, som hadde et brudd i bakfoten og sprang fra stedet etter angrepet.

I retten forklarte han at han var vant med dyr gjennom sel- og hvalfangst og var opplært til at dersom et dyr lider, skal det avlives så humant som mulig.

– Men her feilvurderte jeg situasjonen. Jekken var ikke kraftig nok og dessuten var ikke elgen så skadd som jeg trodde, sa han.

Den aktuelle kvelden møtte de en sjåfør som trodde hun hadde kjørt på dyret som lå ute på marka. Hun hadde forsøkt å kontakte viltnemnd og politi, men uten hell, ifølge tiltalte.

Han fant da ut at han skulle avlive elgen selv for å spare den for mer smerte. Han husket samtalen med sjåføren og at elgen la på sprang etter å ha blitt slått. Men slagene med jekken husket han ikke.

Han kunne heller ikke erindre at medtiltalte var til stede og ga råd om hva han skulle gjøre. Denne tiltalte, en mann i 30-årene, husker at de to kameratene var på vei fra en fest til en annen og var ganske ruset.

Viltnemnda på Ørland måtte rykke ut dagen etter og avlive elgen.