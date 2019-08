Les også: Dette vet vi om den terrorsiktede

Navnet ble offentliggjort på politiets pressebrifing mandag ettermiddag på Politihuset i Oslo.

17-åringen ble drept i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum lørdag ettermiddag, før angrepet i moskeen i Bærum.

Faren til den siktede, som også er stefaren til den drepte 17-åringen, har fått oppnevnt Vibeke Hein Bæra som bistandsadvokat.

Familien, ved moren til den avdøde og faren til siktede, er gjort kjent med at leder i Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, kondolerte de pårørende i en uttalelse.

Dette synes familien var svært hyggelig, og de setter stor pris på det, opplyser Bæra, som videreformidler følgende uttalelse fra familien:

«Vår familie vil takke det islamske miljøet for omtanken som er vist. Familien uttrykker sterk avstand fra hendelsen utført av et av våre familiemedlemmer og som har rammet oss så sterkt. Vi er lettet over det begrensede omfang det dog fikk for dem som befant seg i moskeen. Å bygge broer og gjensidig respekt føles som det eneste rette for oss.»

Filmet angrepet i moskeen

Den terrorsiktede Philip Manshaus filmet angrepet på moskeen i Bærum med et kamera som han hadde på hjelmen, og politiet har sikret seg opptaket.

Det opplyste politiadvokat Pål Fredrik Hjorth Kraby på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Opptaket ble gjort med et GoPro-kamera, men politiet vil ikke kommentere innholdet.

– Det tok opp videofilm og har gitt oss viktige beviser, sier Kraby.

