Håkon Haugli (49)

Sjef i NHO-foreningen Abelia, har akkurat fått jobben som administrerende direktør i Innovasjon Norge. Tidligere har han sittet både i Oslo bystyre og på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Hei! Hva skal du gjøre med Innovasjon Norge?

– Jeg skal bidra til at Norge får et næringsliv som kan skape arbeidsplasser og skatteinntekter så vi kan opprettholde velferd i Norge.

Så ... «hva skal vi leve av etter olja», liksom?

– Vi skal nok leve av olja en stund til. Olje og gassnæringen er viktig i seg selv, men også som grunnlag for nye næringer. Hvor lenge oljeindustrien skal vare er opp til andre å avklare.

Haha, det høres ut som om det drypper olje av lommeboka di!

– Nei, uansett om oljen varer i femten eller femti år til er oppgaven å bidra til at Norge utvikler et grønt og bærekraftig næringsliv.

Jeg har lest at du får dårligere lønn enn forgjenger Anita Krohn Traaseth!

– Det har jeg også lest. Jeg synes jo jeg får en kjempegod lønn, og er veldig fornøyd med den.

Men ...?

– Nei, det er ikke noe men. Jeg er fornøyd.

Kan vi være enig om at Distriktenes Utbyggingsfond er et bedre navn?

– Nei, det kan vi ikke.

Men det er mye koseligere!

– Innovasjon Norge skal bidra til næringsutvikling i distriktene, og det er veldig viktig. Men i dag er det noe mer. De støtter norske bedrifter som skal ut i verden. Broen mellom det lokale og globale. Norge har fantastiske bedrifter som kan bidra til å løse verdens problemer. Det ville være galt å hente tilbake det navnet.

Deg om det! Jeg synes det blir litt sånn hipster-aktig.

– Det er bøtter av substans her. Det er store penger. Og jeg er sikkert den minst hipster som finnes. Jeg er drabantbygutt med traust partibakgrunn og all ting.

Apropos partibakgrunn! Du har gått fra å representere arbeiderklassen til å representere kapitalistene?

– Det at du stiller spørsmålet på den måten gjør meg urolig. Selve bærebjelken i velferdssamfunnet er at vi har bedrifter som betaler skatt. Jeg opplever ikke at det er noen konflikt, tvert i mot.

Sjøl i sosialdemokratisk ideologi er det motsetning mellom arbeidsfolk og kapitalister.

– Vel, skape og dele, det er vel kjernen i det sosialdemokratiske tankegodset? Uavhengig av partivalg bør vi applaudere de som skaper arbeidsplasser og verdier, og betaler en rettferdig skatt. Det er større avhengighetsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker enn det er motsetninger.

Du synes ikke det er bittelitt interessant en gang? Forskjellen på å være folkevalgt fra Ap og NHO-direktør?

– Hva er den logiske konsekvensen av en sånn tankemåte? At næringslivsfolk ikke bør engasjere seg politisk, eller at eks-politikere ikke bør jobbe i næringslivet? Det er andre akser som er vel så viktig som arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentrum og periferi, for eksempel. Og de som er tjent og ikke tjent med globalisering.

Nok ideologi. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Gudmund Vindlands Villskudd. Det er en av de første homoromanene i Norge. En veldig god leseopplevelse.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.

Går du i 1. mai-tog, forresten?

– Jeg har gjort det tidligere i livet, men ikke nå.

Hvorfor ikke?

– Jeg har ikke følt det naturlig. Jeg har jo en interessepolitisk jobb, da er jeg opptatt av nøytralitet, og at den er reell.

Det låter artig. Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ronan Farrow, sønnen til Mia Farrow og Woody Allen, som vant Pulitzer-pris for arbeidet med Metoo. Og Geir Førre, en seriegründer som har bidratt til at Norge er verdensledende på microchips. Og Kate Gulbrandsen. Jeg er en stor fan.

Haha, endelig en stereotyp. Du er Grand Prix-entusiast?

– Selvfølgelig!