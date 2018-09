Tømmer førersetet

Navn i nyhetene

Endre Angelvik (50)

Direktør for mobilitetstjenester i Ruter.

Ruter planlegger testing av selvkjørende kjøretøy.

Hvordan vil uttestingen av selvkjørende kjøretøy foregå?

– Ruter har akkurat signert samarbeidsavtale med Autonomous Mobility, og vil bruke tiden fremover til å vurdere egnede områder for utprøving av selvkjørende kjøretøy. Akkurat nå er det minibusser med plass til 6-15 passasjerer som er tilgjengelig og som sannsynligvis vil være basisen for de første pilotene. Eksakt tidspunkt og omfang vil avhenge av hvor man bestemmer seg for å starte og hvor lang tid søknadsprosessen for å skaffe tillatelse tar, men forventet oppstart vil være i løpet av tre til seks måneder.

Er teknologien virkelig blitt så god at passasjerene vil være trygge?

– Vi er naturligvis opptatt av å ivareta sikkerheten til enhver tid. Passasjerene og medtrafikantenes sikkerhet er og vil alltid være vår høyeste prioritet. Det er viktig å sette tilstrekkelige tiltak som gjør at man kan operere på samme sikkerhetsnivå som dagens trafikkbilde. I de første pilotene er det for eksempel satt begrensninger på fart og antall passasjerer i bussene. Over tid vil man samle erfaringer fra operasjonen og på den måten skape trygghet hos kunde, operatør og veimyndighet før man går til neste steg og gradvis modererer disse begrensningene rundt operasjon.

Ønsker kundene deres selvkjørende busser?

– I forbindelse med den selvkjørende bussen OBOS hadde på Fornebu i sommer, ble det gjort en brukerundersøkelse. Alle tallene derfra er ikke klare enda, men blant de forespurte beboerne på Fornebu i forkant av piloten, var over 80 prosent nøytral e eller positive til tanken om at selvkjørende busser vil bli introdusert i Oslo-området i nær fremtid. Dette er jo et godt utgangspunkt.

I Stockholm kjører selvkjørende busser svært langsomt. Blir det under 20 kilometer i timen i Oslo også?

– Vi er på et veldig tidlig stadium for teknologien og har også et lovverk på dette området som kun er noen måneder gammelt. Det går derfor bokstavelig talt langsomt fremover. Etter hvert som hastigheten på bussene kan økes vil man stadig kunne tilby bedre framkommelighet og høyere kjørehastighet, men først må vi skaffe oss erfaring.

Kan ikke selvkjørende kjøretøy fort bli stående fast når det is og snø?

– Is og snø er også en utfordring for andre typer kjøretøy, og man vil helt sikkert oppleve tilsvarende problemstillinger med selvkjørende kjøretøy. Det er imidlertid en viktig del av utprøvingen å lære hvordan de autonome kjøretøyene fungerer under ulike forhold og hvilke krav man må sette til for eksempel brøyting for å kunne ivareta en effektiv drift. Dette er helt nødvendig innsikt før man går til steget å sette denne type kjøretøy inn i fast rutedrift som en integrert del av kollektivtilbudet.

Hvorfor vil dere kvitte dere med bussjåfører?

– Autonome kjøretøy vil kunne åpne for å tilby et mer tilpasset og finmasket mobilitetstilbud enn det som er mulig i dag. Vi er samtidig veldig bevisst på at sjåførene i dag ivaretar andre funksjoner enn det å fysisk føre bussen. Utprøvingsperioden vil således se på hvordan dette kan ivaretas med nye typer kjøretøy samt for hvilke kundegrupper og i hvilke situasjoner det fortsatt kan være behov for assistanse.

Tror du kollektivtrafikken med tid og stunder blir fullstendig automatisert?

– På et eller annet tidspunkt tror jeg det er tilfelle. Det vil imidlertid være behov for mye utprøving av autonome kjøretøy i første omgang og deretter en vel så lang periode for utfasing av den eksisterende kjøretøyparken. Det er også sannsynlig at man vil komme til et punkt der man vil kunne ha fullstendig automatisering i gitte områder eller under gitte forutsetninger lenge før man kan si det samme om for eksempel hele Norge.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Zen and the Art of Motorcycle Maintenance.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med min kjære.

Hvem var din barndomshelt?

– Petter Smart.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– De ekstra kiloene rundt magen.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Vil helst ikke stå fast i heisen i det hele tatt.