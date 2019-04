Lise Vermelid Kristoffersen (31)

Driver bloggen pengesnakk.no, lager podkasten «Pengesnakk», og sparer 21.900 kroner av lønna hver måned.

«Lise (31) sparer 350.000 kroner i året», står det på VG. Men det er en pluss-sak. Ville du betalt for å lese den?

– Nei, nei.

Nettopp, for det er jo et av dine sparetips – å si opp alle avisabonnementer?

– Ja. Eller, det jeg mener er at man ikke skal ha en hel masse abonnement som man ikke har noe glede av. Jeg sier ikke at alle skal si opp Dagsavisen, altså. Men da må de lese den, hvis ikke er de noen sløsekopper.

Dette intervjuet ligger ikke bak betalingsmur, så nå kan kanskje leserne få noen sparetips helt gratis?

– Det første tipset er å finne ut hva du vil spare til. Er det å ha en bufferkonto, en ferie, et hus? Du må ha en faktisk motivasjon.

Og din er å pensjonere deg som 40-åring?

– Nei, der er jeg feilsitert. Jeg kan pensjonere meg om åtte år, hvis jeg fortsetter å spare like mye som jeg gjør nå. Pengene jeg sparer blir investert i et aksjefond, og da har jeg nok avkastning til å kunne leve av det. Men jeg tror jo ikke det er det jeg skal, jeg liker å jobbe og å føle meg nyttig. Men hvem vet hva jeg er opptatt av om ti år?

Sparing, sannsynligvis?

– Ja, det gir meg en trygghet. Det er nok derfor jeg har prioritert det så hardt.

Oss vanlig dødelige bruker veldig mye av inntekten vår på bolig, jeg kan maks spare 5.000 kroner ...

– Ja, og det at jeg er gjeldfri er avgjørende for at jeg kan spare så mye hver måned.

Folk blir provosert, vet du. Du har ikke en rik mann som forsørger deg?

– Nei. Og ikke har jeg spesielt høy lønn, heller. Det er leit at mange blir så provosert, men heldigvis blir mange inspirert, også.

Ja, vi får få litt flere tips, da. Du har kun 33 plagg i klesskapet?

– Ja, eller jeg har 33 plagg fremme hver sesong. Det inkluderer også yttertøy, sko, og til og med smykker. Trenger du noe nytt, kjøp brukt. Så er det det å bruke lite, da. Lage mat hjemme. Start med å spare et lite beløp i begynnelsen av hver måned, så kan du øke og øke, selv om du kanskje ikke havner på 21.900 kroner i måneden, som meg.

Hvilken bok har betydd mest for deg? Det kan ikke være gullboka fra Postbanken, vel?

– Ja, det kan du faktisk skrive. Da jeg var ti år oppdaget jeg at det var noe som het renter – at man kunne få penger av å spare penger. Det øyeblikket gjorde meg til sparenerd.

Tenkte jeg det ikke. Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min.

Nå trodde jeg du skulle svare penger.

– Nei, penger er bare et middel. Og så er jeg veldig glad i kaffe latte!

Kaffe latte? Det er jo det første man skal kutte ifølge alle spareråd.

– Ja, men jeg lager det ofte hjemme, da. Og så kjøper jeg det ikke hver dag. Man må definere hva som er viktig for deg, hva som gir deg livsglede. Hvis kaffe latte er det som får deg opp om morgenen, så skal du kanskje fortsette med det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Før turte jeg ikke si så mye, men nå gjør jeg jo det, både i blogg og podkast. Men jeg blir fort stressa for små ting.

Den sparingen er også en form for kontrollbehov?

– Ja, jeg er trygghetssøkende, og selv om mange mener at det lønner seg å ha litt gjeld, føles det mye bedre for meg å være gjeldfri.

Du er ikke redd for å bli oppfattet som gjerrig, da?

– Jeg var det i starten, det er er litt tabu å snakke om penger, det er lettere å si at man er blakk. Men mange tror jeg har et kjipt liv, og det er en feilantakelse. Å leve og å bruke penger er ikke det samme. Og jeg blir med venner ut, altså.

Men du er ikke den som spanderer en runde?

– Nei, da inviterer jeg heller folk hjem på middag og drinker.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix