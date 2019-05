Hvem: Robert Cornels Nordli (Ap), ordfører i Arendal

Hvorfor: Leder av Rådet for Arendalsuka. Rådet har vedtatt at partiet Alliansen, hvis partileder forfekter fascistiske, rasistiske og antidemokratiske standpunkter, får delta under Arendalsuka i år

Rådet for Arendalsuka tillater, i strid med innstillingen fra Arendalsukas sekretariat, partiet Alliansen å stå på stand og holde markering under Arendalsuka i august. Alliansen er et lite parti med fascistiske, rasistiske og antidemokratiske trekk, og partilederen er en åpen Holocaust-fornekter. Hvorfor er det viktig at Alliansen får stå på stand delta under Arendalsuka?

– Det er noen kriterier for deltakelse som ligger til grunn, som alle måles mot. I rådets vurdering ligger det at ytringsfriheten har vide rammer, og at det er et demokratisk behov at alle slipper til.

Så utover kriteriene alle som skal ha stand må møte, så er vurderingen om å la Alliansen delta av prinsipiell karakter?

– Ja, det er riktig. Så var det også et flertall og et mindretall i rådet bak denne avgjørelsen.

Hvilken gruppe var du en del av?

– Jeg var del av mindretallet.

Kan du utdype din personlige mening om at Alliansen får delta?

– Jeg slutter meg til flertallets beslutning. Min personlige mening var at de ikke skulle få delta fordi jeg mener at ved å tillate de ytringene som Alliansen står for, så setter det begrensninger for andres ytringsfrihet. Det synes jeg ikke noe om. Og jeg synes at de har et innhold som er av rasistisk karakter.

Du nevner at Alliansen er målt opp mot kriteriene dere stiller for deltakelse, og får stille. Et av kriteriene dere stiller for arrangører som skal ha stand, er at «en arrangør som står for et antidemokratisk budskap får ikke delta». I sekretariatets innstilling slås det fast at Alliansen er antidemokratiske. Partilederen har blant annet anklaget de andre partiene for landssvik, ytret ønske om at landssvikere – og her har han nevnt statsminister Erna Solberg – bør dømmes av en folkedomstol i et nytt landssvikeroppgjør på Akershus festning. Det siste er en klar referanse til landssvikeroppgjøret etter andre verdenskrig der personer dømt for landssvik ble henrettet. Hvorfor ser dere bort fra dette kriteriet når dere åpner Arendalsukas scene for Alliansen?

– Da får du samme svar som det første svaret: Rådet vurdering legger vekt på hensynet til ytringsfrihetens vide rammer, og at demokratiet har behov for å slippe alle stemmer til.

Når blir det en litt brå overgang til de faste spørsmålene i denne spalten. Men la gå: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Shantaram» av Gregory David Roberts. Jeg har vært på de plassene han beskriver i boka, kona mi er født i Mumbai. Det er en god beskrivelse av hvordan det er der. Og det å ha troen på at det kan gå bra uansett hva man har vært gjennom. Vi var der rett etter terrorangrepene for om lag ti år siden. I boka sitter han på en kafé som mange vestlige besøker når de er der, «Cafe Leopold». Når du er der nå, så ser du kulehullene i veggen. Det gjør inntrykk.

Hva gjør deg lykkelig?

– At kona mi og barna mine har det bra. Og at jeg ser at barna mine mestrer det de ønsker å mestre.

Hvem var din barndomshelt?

– Kenny Dalglish. Han er jo et ikon den dag i dag.

Er du veldig fotballinteressert?

– Ikke veldig, men jeg er interessert. Så interessert at sønnen min på 9 år får se Champions League-finalen på lørdag, selv om det er over leggetid.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er mye.

Alliansen?

– Godt forsøk. Nei, det er mye forskjellig. Urettferdighet, fattigdom og rasisme. Og mot regjeringens politikk.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helt klart kona mi. Jeg skal fortelle hvorfor: Hun vokste opp med dysleksi, og fikk beskjed på skolen om at hun neppe ville komme seg gjennom høyskole- eller universitetsutdanning. Men hun har tatt sykepleierutdanning, og blir mest sannsynlig jordmor neste uke. Det er et bevis på at man kan dersom man virkelig vil. Og et bevis for noen i skolesystemet om at å forhåndsdømme noen er noe man kanskje ikke skal gjøre.