Hvem: Inger Lise Sætren (71)

Hva: Advokat og leder for fagetisk råd i Nordic Healing Association (NHA).

Hvorfor: NHA er kritisk til prinsesse Märtha Louise og kjæresten, sjamanen Durek Verrett, som setter bransjen i vanry, ifølge NHA.

Nordic Healing Association (NHA), der du er leder for fagetisk råd, skriver i en pressemelding at prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste, Shaman Durek, bryter norsk lov og setter alternativbransjen i vanry. Hvordan?

– Lov om alternativ behandling stiller strenge krav til markedsføring av slike tjenester. Vi reagerer på det sjamanen har uttalt, blant annet på nettsiden sin, om at han kurerer kreft og andre sykdommer. Ifølge loven er det kun lindrende og forebyggende behandling vi har lov å gi. Vi reagerer generelt på et en del utlendinger ser ut til å skli unna etter denne typen overtredelser. Vi driller våre medlemmer i dette: Hva man kan gjøre, og hvordan man kan markedsføre seg.

Hva driver NHAs medlemmer med?

– Jeg er ikke healer selv, jeg underviser i profesjonsetikk. Jeg er ikke medlem av NHA, men uttaler meg i denne saken fordi jeg sitter i det fagetiske råd. Jeg er advokat av profesjon, og utdannet coach. Medlemmene driver med mye forskjellig, som har det til felles at de kommer inn under å forebygge og lindre. All virksomheten er godkjent og alle driver innenfor loven.

Kunne Snåsamannen være medlem?

– Det kunne han muligens.

Det er varme hender og slike ting?

– Ja, det også. Medlemmene i NHA er underlagt strenge krav til faglighet. Organisasjonen har strenge etiske retningslinjer som de må følge. Den har fagetisk råd og klageorgan.

Hva gjør medlemmene, rent konkret?

– Det er mange typer behandlingsformer. Healing er antatt energioverføring. Mange kan ha nytte av det, men behandlingen har ingen dokumentert effekt. Lovgiver har ikke ønsket å definere hva alternativ behandling er. Det er et problem.

På hvilken måte?

– Det er greit med rammer, og at lovgiver uttaler seg om hva som er hva.

På hvilken måte driver deres medlemmer mer seriøst enn prinsessen og sjamanen?

– Ingen av våre medlemmer driver med behandling av sykdom. Det er en dødssynd i vår bransje. Men vi er ikke ute etter Shaman Durek, altså. Vi vil bare at han skal tilpasse seg norsk lovgivning på dette feltet.

Nok om ham, litt om deg: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har veggene fulle av bøker. Den siste jeg leste, var «Tilbake til Lemberg», av Philippe Sands. Den er en beskrivelse av Nürnbergprosessen, om menneskerettighetsjuristene som var med på å utforme tiltalen, der begrepene folkemord og forbrytelser mot menneskeheten ble utformet. Boka beskriver skjebnene til disse juristene, som alle kommer fra byen Lemberg, eller Lviv, som den heter nå.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er så mange ting … Det kan være grønne trær og sol, eller hva som helst. Det skal ikke så mye til.

Så heldig.

– Jeg er god til å fokusere på det som gjør meg godt.

Hvem var din barndomshelt?

– Morfar. Han var småbonde og fisker, og veldig stø. Det jeg husker aller best er at han bidro til å bevisstgjøre meg om kvinnerollen. Det var jeg og min kusine som var «slåttekarer», barnearbeid altså. Så kom det noen fettere så vidt innom, og de fikk betalt dobbelt så mye som oss jentene

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er altfor svak for sjokolade. Bestemmelsesmuskelen min funker ikke overfor sjokolade.

Hva gjør du når du skeier ut? Spiser sjokolade?

– Ja, da er det ubegrenset tilgang.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått i mange tog i mitt liv, og gikk senest 8. mars i år. Jeg mener at abortloven ikke skal endres, det må i så fall være i mer liberal retning. Kvinners rettigheter, og barns, er viktige for meg.

Er det noe du angrer på i livet?

– Absolutt. Men det har jeg ikke tenkt å utbrodere i offentligheten. Jeg tilstår lett overfor meg selv, og trenger ikke involvere hele verden i det.

Hvem vil du stå fast i heisen med?

– Kanskje han sjamanen. Jeg ville snakket med ham om virksomheten og selvbildet hans.