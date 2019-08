Hvem: Bjørg Sandkjær (46)

Hva: Førstekandidat for Senterpartiet i Oslo.

Hvorfor: I Dagsavisens meningsmåling for Oslo forrige ble Senterpartiet målt til 3,1 prosent, større enn Frp på 2,9 prosent.

På vår siste Oslo-måling er dere større enn Fremskrittspartiet, og i andre målinger har dere havnet på vippen i bystyret. Vi kan få bønder i bystyret for første gang siden EU-striden på 90-tallet! Hvem blir byrådsleder etter valget hvis dere får bestemme?

– Vi har sagt at vi har ett absolutt krav, nemlig å bevare Ullevål sykehus. Så det er opp til de andre. Vi vet at både Høyre og Arbeiderpartiet har vedtak om at de er enige med oss. Det er ikke verre enn at de følger sine egne vedtak.

Så dere er åpne for å styre byen med Bompengepartiet og Fremskrittspartiet på bekostning av Arbeiderpartiet?

– Hmm. Det er jo fullt kaos på borgerlig side, så det er ikke så godt å si. Det blir litt hypotetisk.

Det er jo ikke hypotetisk, på mange målinger er det en politisk realitet.

– Ja. Vi er enige om at Ullevål er vårt krav. Og det er jo Bompengepartiet helt enige i. Ellers vet jeg ikke så mye om hva de står for, bortsett fra at vi er helt uenige om bompenger. Og vi står jo langt fra Frp rent politisk. Men jo, vi er åpne for borgerlig samarbeid.

Senterpartiet er jo et distriktsparti som vil fjerne makt og innflytelse og penger fra hovedstaden til fordel for mindre steder der det bor færre folk. Hvorfor i all verden skal folk i Oslo stemme på Senterpartiet da?

– Vi er et parti for lokaldemokrati og folkestyre. Er det noe vi trenger i Oslo, er det mer av det, for eksempel mer makt til bydelene.

Det har blitt sagt at Oslo Sp vil at alle bydeler skal ha hvert sitt brannvesen, hvert sitt politi osv.?

– Nei. Men vi mener at bydelene skal få mer å si. For eksempel på Grünerløkka der jeg bor er det 60.000 mennesker, som tilsvarer en stor norsk by. Men bydelsutvalget har veldig lite makt til å bestemme over ting som skjer i bydelene. Det er det vi snakker om. Karikeringen stemmer ikke.

Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for å fjerne 12 milliarder fra byvekstavtalene og i stedet bruke penga på en bygdevekstavtale. Han vil altså ta fra oss penger som vi skal bruke på T-bane og trikker. Er du enig?

– Jeg er ikke enig i premisset ditt. Vi legger fortsatt opp til å bruke 48 milliarder på byvekstavtalene de neste 10 årene, som er en vekst. Men vi må kikke litt på størrelsen på bypakkene og se om det er noe vi kan ta ut. Vi i Senterpartiet syntes for eksempel at vi kan droppe ny E18 vestover.

Dere er jo soleklare på at dere vil beholde Ullevål sykehus. Men ifølge Bent Høie betyr det i praksis at vi ikke får nye sykehusbygg i Oslo verken på Gaustad, Ullevål eller Aker. Er ikke det dumt?

– Jeg er ikke enig i Bent Høies premiss heller. Han truer med at vi ikke får bygge noe på Aker, men det er alle enige om at vi skal.

Men nytt sykehus på Aker skal jo finansieres av salget av Ullevål-tomta?

– Oslo kommune har dårlige erfaringer med å selge sykehustomter. Man solgte en bit av Aker i 2001 altfor billig og altfor fort. Nå må vi kjøpe den tomta tilbake igjen for mange ganger mer enn man solgte for. Vi vet at allerede i 2035 vil Oslo trenge enda flere sykehus enn det planlegges for nå, og da mener jeg at man bør lære av erfaringene og ikke selge en god sykehustomt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Veien til Agra» som er en barnebok. Den handler om en fattig jente i India som blir syk og ikke får den hjelpen hun bør ha. Det gjorde inntrykk å lese at voksne kunne være så slemme og verden så urettferdig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Å bevare Ullevål sykehus. Ellers jobber jeg i Norad og har jobbet i FN, så jeg kunne demonstrert for global fordeling og rettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Ingenting.

Jeg tror egentlig ikke på folk når de svarer det.

– Jeg kommer fra en kristen bakgrunn hvor man noen ganger dvelte litt vel mye ved alt man gjorde galt. Så det har jeg bestemt meg for å ikke gjøre lenger.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Raymond Johansen og Eirik Lae Solberg, så kunne vi ordnet opp i Ullevål-saken.